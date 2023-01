Los despidos en tecnológicas globales pueden permitir a las empresas locales retener personal

El sector atraviesa turbulencias a nivel mundial, que podría repercutir positicamente en nuestro país / Foto: Archivo.

Los despidos masivos en las empresas tecnológicas globales pueden significar un "alivio" a la presión que tienen las firmas de base tecnológica en la Argentina por la retención de los recursos humanos más capacitados; aún cuando desde los sindicatos aclararon que el empleo no crece a los niveles de años atrás y que en el país también hay reducciones de personal, según indicaron referentes del sector en un relevamiento de Télam.Los gigantes tecnológicosrespectivamente, sumándose así a los, en un sector golpeado por la desaceleración económica mundial y una transición en sus negocios.Consultado por el impacto en la Argentina de los despidos anunciados por las grandes firmas globales del sector tecnológico,, de la consultora Randstad, dijo a Télam que "puede incluso aliviar un poco la presión adicional que genera en el mercado laboral local la demanda de empresas del exterior que pujan por el talento argentino".Esta visión se basa en queAl respecto, el titular de la Asociación Gremial de Computación (ACG),, dijo a Télam: "dudo mucho que contraten a esos trabajadores -los despedidos de las globales- para desarrollos locales".Explicó en ese sentido que hay una "diferencia salarial" ya que ", que pagan salarios iniciales de mas o menos $ 40.000, mientras reciben ingentes cantidades de recursos de parte de todos los argentinos".Por su parte el titular de Unión Informática,, señaló en diálogo con Télam que hoy se verifica "una merma en el sector tecno a nivel global, y habrá una baja en todos los sectores y todas las actividades por la tecnología y la cuestión económica en general".Tosco sostuvo que "hace tiempo que las empresas no están contratando personal, y más precisamente están en un declive de contratación".No obstante, explicó que en muchos países, como en la Argentina,"La situación internacional presenta una muy buena oportunidad para desarrollar y mejorar los esquemas de exportación para las empresas argentinas, y el buen trabajo desde la Secretaria de la Economía del Conocimiento así lo entiende, integrando mas empresas Pymes a la Ley de promoción", agregó el dirigente de ACG.(FW"La situación internacional presenta una muy buena oportunidad para desarrollar y mejorar los esquemas de exportación para las empresas argentinas, y el buen trabajo desde la Secretaria de la Economía del Conocimiento así lo entiende, integrando mas empresas Pymes a la Ley de promoción"(FW)Esta visión de ver una "oportunidad" para desarrollar nuevos negocios también fue expresada a Télam por el CEO de Snoop Consulting, días atrás.Ambos dirigentes gremiales coincidieron en que en la Argentina también hubo recortes, y que "ninguna de las empresas que despidieron pasaron por el procedimiento preventivo de crisis".Lonzieme señaló también queAclaró que si bien el sector es dinámico y "buena parte de los que fueron cesanteados, ya están reubicados", el dirigente de UI señaló que el empleo en el sector "no es tan ascendente como antes"."A las empresas les falta planificación estratégica"; agregó Lonzieme, tras explicar que la mayoría de los contratos son por proyecto, lo que no asegura estabilidad laboral.Servide, director de la Unidad de Technologies de Randstad Argentina, explicó que "la ola de despidos en las empresas tecnológicas en Estados Unidos tiene más que ver con un factor de corrección de expectativas y otras condimentos atados al mercado de capitales".Agregó que la posibilidad de trabajar en forma remota "desde cualquier lugar y para cualquier lugar" es visto como "muy bueno", porque "genera más opciones de salida laboral y mayores oportunidades para el talento argentino".Pero señaló que "la contracara" es que ", porque no es otra cosa que una ´fuga de talento´ que se puede agravar aún más desde el momento que la emigración ya no es física, sino virtual, "y eso la hace más fácil, ya que de algún modo dejar el país y los vínculos funcionaba como barrera de contención".Desde el anuncio de recorte de Twitter en noviembre pasado, las distintas firmas del ambiente electrónico, íconos de cada especialidad como Alphabet (Google), Meta (Facebook) y Amazon anunciaron despidos.En el caso de Twitter, la empresa no está obligada a publicar la cantidad de empleados que tiene dado que ya no cotiza en bolsa.Google, Amazon, Facebook (Meta) y Apple fueron identificadas durante los últimos 10 años en el mercado global con la sigla GAFA, las cuatro grandes del sector tecnológico.De ellas Apple es la única que no hizo anuncios de recortes de personal, y se espera la presentación de resultados para los primeros días de febrero.Según cifras publicadas por Wall Street Journal,