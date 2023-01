"Esperamos estar a la altura", dijo Malcom Braida sobre el debut de San Lorenzo

Malcom Braida (San Lorenzo) y Alejandro Medina (Arsenal) / Foto: Florencia Downes.

Alejandro Medina vaticinó un Arsenal "protagonista"

Malcom Braida (San Lorenzo) y Alejandro Medina (Arsenal) / Foto: Florencia Downes.

El mediocampista de San Lorenzoafirmó este jueves sobre el debut de su equipo ante Arsenal el próximo sábado, a las 17, por el torneo de la Liga Profesional de fútbol que "las expectativas son muy altas" y deseó "estar a la altura"., consideró el volante exInstituto de Córdoba.El futbolista, de 25 años, opinó con respecto al torneo, que a raíz del campeonato del mundo obtenido por el seleccionado argentino en Qatar 2022 que se denominará a partir de ahora "Liga de los Campeones del Mundo" , que "es una competencia con mucho prestigio"., aseveró el jugador oriundo de Colonia Caroya.Respecto a su presente en el plantel de San Lorenzo, Braida se manifestó "orgulloso del lugar que ocupo hoy en día" ya que siempre es titular con el DT, Rubén Insúa."Con sacrificio, humildad y trabajo, logré respuestas para el juego y hoy disfruto de un muy buen presente" en el equipo expresó el exAldosivi, de Mar del Plata.El volante manifestó sentirse en el "Ciclón", "muy tranquilo y cómodo" y al hablar de los objetivos que persigue el plantel afirmó: "vamos a ir partido a partido, aunque siempre con la meta de buscar el campeonato".Por último, y considerando la competencia en los puestos para ser titular, el mediocampista admitió que "es buena y sana para influenciar las virtudes" y agregó: "me siento preparado para encarar este año".El equipo conducido por Rubén Darío Insúa tiene como principal objetivo en esta temporada, desempeñarse de la mejor manera en la Copa Sudamericana y mejorar las performances en el torneo de la Liga Profesional de fútbol, la Copa de la Liga y la Copa Argentina.San Lorenzo se reforzó en esta temporada con el lateral izquierdo chileno Alex Ibacache (Everton, de Chile); el defensor colombiano Rafael Pérez (Talleres, de Córdoba) -falta la habilitación-; el arquero Facundo Altamirano (Patronato, de Paraná).Y con el volante central colombiano, Carlos Sánchez (Santa Fe, de Colombia), que concentrará para el partido del fin de semana.Para el debut con Arsenal, Insúa está obligado a cambiar el aquero debido a la distensión que sufrió Augusto Batalla en el aductor menor derecho, en la caída de San Lorenzo ante Danubio en Uruguay y con la baja de José Devecchi, que arregló su pase a préstamo con Sarmiento de Junín, será titular el flamante refuerzo, Altamirano.Además, se confirmó que el delantero y goleador paraguayo Adam Bareiro fue habilitado a jugar en el partido inaugural por la AFA y la Liga Profesional, a raíz de la decisión de sacar tarjetas rojas (por faltas leves) y la acumulación de amarillas (el jugador contaba con 5), correspondientes al certamen pasado.A esto se suma la posibilidad de que el defensor y capitán del equipo, Federico Gattoni, se vaya a Sevilla, de España, por lo que el plantel para el partido inaugural del campeonato, lo definirá el técnico en el entrenamiento que se realizará el viernes desde las 10, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.El "Ciclón", viene de perder los tres partidos amistosos que jugó en Uruguay ( 0 a 0 en el partido y 5 a 4 por penales con Independiente del Valle, de Ecuador; y por 1 a 0 con Peñarol y Danubio), sin convertir ningún gol.San Lorenzo debutará en el torneo de la Liga Profesional de fútbol el próximo sábado a partir de las 17, en el Nuevo Gasómetro, ante Arsenal, encuentro que será controlado por Fernando Echenique.Por el lado de Arsenal, el arquerovaticinó un equipo, aunque reconoció que eso va a "ser durísimo".Para ese desafío, el jugador de 36 años consideró que "se necesita trabajar, tener jugadores de buen pie. Arsenal necesita hacer un colchón de puntos".Con respecto a su presente en el club del "Viaducto", Medina declaró que se siente "muy cómodo, estoy en mi casa"; que tiene un año de contrato por delante y, además, le agradeció a la institución darle la "oportunidad de jugar en la primera división".El arquero tuvo pasado en Temperley, Atlanta, Mitre de Santiago del Estero, Boca Unidos de Corrientes y Quilmes, todos conjuntos del fútbol de ascenso.Sobre el desafío que tiene el club, Medina opinó que los "resultados van a ayudar al momento" que se vive, ya que en este torneo va a pelear por la permanencia en la divisional.A su vez, el guardavallas destacó que el actual entrenador, Carlos Ruiz, "apunta a un juego más con pelota al pie y no tan directo", como era el estilo de Leonardo Madelón.Arsenal tiene como objetivo en esta temporada, salvar la permanencia en el torneo de primera división, ya que arrancará en la 26ta. posición de los promedios; sólo Belgrano e Instituto de Córdoba -ambos recientemente ascendidos- están por debajo en la tabla inicial.El equipo del "Viaducto" no ganó ninguno de los amistosos de pretemporada que jugó: empató sin goles ante Curicó, de Chile; igual resultado ante Independiente de Avellaneda; 0 a 0 con Nueva Chicago y cayó ante Almirante Brown, estos últimos equipos de la Primera Nacional.El plantel de Avellandea se reforzó en esta temporada con once refuerzos: los mediocampistas Tomás Sives (Defensa y Justicia), Santiago Toloza (Talleres de Córdoba) y Tiago Banega (Patronato de Paraná).También con los delanteros Santiago Paiva (Godoy Cruz de Mendoza), Lautaro Guzmán (Talleres de Córdoba), Tobías Zárate (Vélez Sarsfield) y Luis Leal (Guabirá, Bolivia).Y con el arquero Tomás Sultani (San Telmo); el marcador de punta Adrián Soporle (Dundee United, Escocia); y los defensores Facundo Cardozo (Sabail, Azerbaiyán) y Maximiliano Centurión (Defensores de Belgrano).