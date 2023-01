López Obrador condenó el "silencio" de la ONU, la OEA y la UE ante la situación en Perú

López Obrador criticó la parálisis de los organismos internacionales respecto de las muertes de manifestantes en Perú. /Foto: AFP.

El presidente de México, Andrés López Obrador, cuestionó este jueves duramente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) por su "silencio" ante las protestas antigubernamentales en Perú, que llevan semanas y dejaron cerca de 50 muertos, la gran mayoría por abusos policiales en la represión ordenada por el Gobierno de Dina Boluarte.



"La ONU, la OEA, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú? ¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea?", se preguntó el gobernante de izquierda en su conferencia de prensa diaria, en la que arremetió contra entes internacionales por el conflicto social en la nación andina.



López Obrador exigió a esos organismos que cesen ya su "simulación" y los exhortó a dejar de actuar "de manera falsa". "Ya no queremos farsa", sentenció. "No ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están de adorno. Estas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones", reforzó.



"¿Por qué estuvieron en Bolivia declarando que había habido fraude en las elecciones (en las que se imponía el expresidente Evo Morales, finalmente forzado a renunciar), y ahora no se dice nada sobre Perú?", insistió. Se refirió así a la crisis boliviana registrada en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) fue presionado por funcionarios, policías y militares para renunciar al cargo y refugiarse en México.



De este modo, denunció "el silencio" con el que reaccionan en la crisis peruana, y destacó que también "se involucran en asuntos internos de México". Los organismos citados frecuentemente critican la inacción del gobierno mexicano ante desapariciones de personas o muertes violentas de periodistas.



López Obrador propuso el martes pasado a la reciente VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en Buenos Aires, Argentina, que exija el fin de la represión en Perú y la liberación del encarcelado expresidente Pedro Castillo.



En su mensaje a la Celac, a través de un video, el dignatario llamó a no dejar solo al pueblo de Perú, calificó como "una infamia" la destitución de Castillo y exigió su liberación.



El reclamo de una salida democrática "hay que seguirlo haciéndolo, como lo planteó el presidente de Chile, Gabriel Boric", ponderó.







El reclamo de Boric

Las protestas tras la salida de Castillo

López Obrador reprodujo en su presentación ante la prensa el discurso de Boric, refirieron las agencias de noticias Europa Press y Sputnik.El mandatario chileno expresó "las más de 50 personas que han perdido la vida en las protestas en Perú nos debiera escandalizar"."Frente a estos atropellos reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo, capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar respeto a los derechos humanos", expuso Boric ante la Celac.Miles de seguidores de Castillo salieron a las calles de las principales ciudades del país para exigir la salida de Boluarte, y la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y legislativas.Por el momento, 47 en la represión (46 manifestantes y un policía), a los que se suman 13 muertos más en situaciones vinculadas a las protestas.Castillo asumió el cargo en julio de 2021 y fue destituido a principios de diciembre de 2022, luego de su intento fallido de disolver el Congreso, cuando fue acusado de rebelión y enviado a prisión.