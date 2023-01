Las novedades de los equipos de Primera División antes del arranque de la Liga Profesional

Martín Demichelis en conferencia de prensa. Foto archivo Alfredo Luna

Federico Gattoni en conflicto con San Lorenzo

Rubén Insúa: "Gattoni me dijo que no se irá libre"

"Si alguien quiere a los jugadores de Independiente los tiene que pagar", dijo el DT de Independiente

Miguel Brindisi llegó a Rosario Central.

Miguel Russo: "Hay jugadores que no quieren vivir en Rosario"

Unión negocia la incorporación del volante colombiano Yeison Gordillo

Ramón Ábila será la referencia de área en Colón, Foto Laura Lescano

Wanchope Ábila se perfila como titular en Colón para el debut ante Lanús

Delantero Guille se decidió por Atlético Tucumán y será refuerzo del "Decano"

Sarmiento anunció las llegadas de Lucas Melano y José Devecchi

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, definirá el equipo el viernes antes de viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba el sábado a las 21.30 por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.Con la amnistía de la AFA que le posibilita contar con el lateral derecho Andrés Herrera, las dudas se mantienen en la zaga central con el acompañante de Jonatan Maidana entre Leandro González Pírez o Emanuel Mammana.De este modo, el equipo titular que trabajará antes de volar a Santiago del Estero sería con: Franco Armani, Herrera, Maidana, Pírez o Mammana y Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; y Miguel Borja.Además, la lista de concentrados la van a completar Ezequiel Centurión, Elías Gómez, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Santiago Simón, Franco Alfonso, Esequiel Barco, Lucas Beltrán y Tomás Castro Ponce.En cuanto al entrenamiento de este jueves, no hubo trabajos tácticos con el posible equipo titular y trabajaron diferenciado los mismos jugadores que lo hicieron toda la semana: Agustín Palavecino (lesión muscular), Matías Suárez (sinovitis), David Martínez (tendinitis) y Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz, que vienen de someterse a artroscopias.De todos los jugadores, el único que tiene chances de jugar la semana que viene ante Belgrano -por la segunda fecha- es Palavecino, quien tendrá el alta médica el lunes próximo para trabajar a la par del resto.Asimismo, Felipe Peña Biafore ya se despidió de sus compañeros para sumarse a Arsenal de Sarandí a préstamo sin cargo ni opción por una temporada. Por estas horas haría lo propio Flabian Londoño Bedoya, el delantero que pretende Unión de Santa Fe.Por último, el cuarto refuerzo de River, el venezolano Salomón Rondón, llegará a Buenos Aires el fin de semana y la idea es que a más tardar el lunes se presente en el entrenamiento en el predio de Ezeiza tras la firma de contrato.El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, aseguró hoy que el defensor Federico Gattoni no se irá en condición de libre y estará disponible para el sábado contra Arsenal de Sarandí, en el debut del "Ciclón" en el torneo."Gattoni es tenido en cuenta por nosotros y me dijo que no se iba a ir en condición de jugador libre. No esperaba otra cosa de él, es un gran profesional y una gran persona, así que estará entre los concentrados para el sábado", explicó Insúa en declaraciones a ESPN.El caso de Gattoni, quien llevó la cinta de capitán hacia el final de la temporada 2022, es una complicación para Insúa porque el DT lo tiene en cuenta pero los dirigentes tienen la intención de bajarlo a la Reserva si no firma la renovación del contrato.Por otro lado, San Lorenzo incorporó al colombiano Carlos Sánchez, de 36 años, para "usarlo de líbero en principio", dijo hoy el DT, aunque tampoco se lo descarta "en la zona del mediocampo por su estado físico"."Se entrenó con normalidad y se va a concentrar para que se conozca con sus compañeros", dijo hoy Insúa respecto de "La Roca" Sánchez, quien firmó su contrato el miércoles.Además, el entrenador valoró cómo la gente se "identificó con el equipo" en el cierre de la temporada pasada en la que terminaron "de gran manera".Po otro lado, el DT analizó cómo será esta temporada: "Cambiaron las distribuciones de los torneos este año y veremos cómo llegaremos al segundo semestre, en donde se definirán la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Sudamericana. Terminamos el año pasado con una localía fuerte y tenemos que repetirlo".San Lorenzo jugará la Copa Sudamericana luego de un excelente cierre de temporada en el que remontó una amplia diferencia con sus rivales y finalizó en el undécimo puesto de la tabla general para ocupar el último cupo.San Lorenzo debutará el sábado como local en la Liga Profesional, desde las 17, contra Arsenal de Sarandí.El entrenador de Independiente, Leandro Stillitano, expresó su postura sobre las posibles salidas de los defensores Sergio Barreto y Ayrton Costa al asegurar que el club que quiera contratarlos tendrá "que pagar" lo que valen."Es muy simple, si alguien quiere a los jugadores de Independiente tiene que pagar lo que valen y hasta el momento eso no pasó", afirmó Stillitano en conferencia de prensa ante la consulta sobre la situación de Barreto y Costa.Barreto suena como refuerzo de Boca Juniors, mientras que Costa, quien volvió de su préstamo en Platense, recibió una oferta deNewell's Old Boys."Las dos situaciones son entendibles pero los jugadores entran en algo feo porque los llaman y los confunden. Hoy están metidos en Independiente", agregó el nuevo DT del "Rojo" que debutará oficialmente el sábado a las 19.15 contra Talleres, en Córdoba."Estamos bien, mucho mejor que en los primeros días de diciembre, y llegamos a pleno para el partido en Córdoba", destacó el exayudante de Ariel Holan en la atención a la prensa en el predio de Villa Domínico.Según lo que probó en las últimas prácticas, el equipo tendrá el estreno desde el inicio de cuatro de los once refuerzos que cerró antes de quedar inhibido: el arquero Rodrigo Rey, Luciano Gómez, Agustín Mulet y Matías Giménez.El equipo sería con Rey; Gómez, Barreto, Edgar Elizalde y Costa; Mulet e Iván Marcone; Tomás Pozzo, Juan Cazares, Rodrigo "Chila" Márquez; y Giménez.Martín Sarrafiore y el uruguayo Baltasar Barcia, los últimos en llegar, no formarán parte de la convocatoria para viajar a Córdoba.Independiente, que tendrá el apoyo de su público en el estadio Mario Alberto Kempes, visitará a Talleres el sábado a las 19.15 con Hernán Mastrángelo de árbitro.El director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, lamentó que una de las "complicaciones" que tuvieron en el mercado de pases fue la negativa de los jugadores a vivir en esa ciudad santafesina.En la previa del inicio de su quinta etapa como director técnico del "Canalla", el experimentado entrenador se refirió al mercado de pases y advirtió sobre unas de las respuestas que recibió por parte de los futbolistas contactados."Las complicaciones del libro de pases fueron muchas. Nos encontramos con esposas (de jugadores) que no quieren venir a vivir a Rosario. Es una realidad, es muy duro y me duele decirlo pero chocamos contra eso también", lamentó Russo en la conferencia de prensa que brindó antes del debut de mañana ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito.Central, que también tuvo un cambio de gestión con la asunción de Gonzalo Belloso como presidente, sumó seis refuerzos en lo que va del mercado de pases: Carlos Quintana, Facundo Mallo, Lucas Rodríguez, Agustín Toledo, Octavio Bianchi y el paraguayo Alan "Coyote" Rodríguez.El "Canalla" abrirá mañana el torneo 2022 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) como local de Argentinos Juniors, desde las 19.15 con arbitraje de Yael Falcón Pérez.Unión de Santa Fe negocia la incorporación del mediocampista colombiano Yeison Gordillo, de 30 años, quien se desvinculó de Junior de Barranquilla y fue pedido por el director técnico Gustavo Munúa para reemplazar a Juan Carlos Portillo, transferido a Talleres de Córdoba.Gordillo, un típico número 5 de marca, se inició en Boyacá Chico y luego jugó en Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, San Lorenzo de Almagro y Junior, donde no iba a ser tenido en cuenta para la presente temporada.Voceros del club "tatengue" informaron que las conversaciones están muy avanzadas y es un hecho que habrá acuerdo en las próximas horas.De esta forma, Unión sumará su cuarto refuerzo, ya que antes llegaron Oscar Piris (Gimnasia La Plata), Thiago Vecino (Liverpool de Uruguay) y Luciano Aued (Universidad Católica de Chile).Todavía no fue oficializado el vínculo con el uruguayo Jairo O'Neill, quien entrena con el plantel desde hace varios meses tras desvincularse de Peñarol.Con la llegada de Yeison Gordillo, Unión tendrá en su plantel cinco jugadores extranjeros, cuando el límite de contrataciones es de seis, con lo cual si se confirma a O'Neill tendría el cupo completo.El delantero Ramón "Wanchope" Ábila se perfila como titular en la formación de Colón de Santa Fe que debutará el domingo ante Lanús, por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un mano a mano con el paraguayo Jorge "Conejo" Benítez.El director técnico Marcelo Saralegui trabajó durante toda la pretemporada con la idea de darle un lugar en el ataque a Natanael Troncoso, pero un desgarro leve en el último amistoso, ante Instituto de Córdoba, lo marginará por lo menos de los dos primeros encuentros.Con ese panorama, las posibilidades del técnico "sabalero" se remiten a Ábila, quien inició la pretemporada varios días más tarde porque presenció el Mundial de Qatar, y a Benítez, quien llegó como refuerzo y ante Instituto sufrió un golpe en un tobillo.En el resto del equipo no hay dudas, ya que lo integrarán los mismos que afrontaron la mayoría de los amistosos previos al certamen, con el regreso de Ignacio Chicco en reemplazo de Matías Ibáñez tras superar un problema en el hombro.En esa formación estarán desde el inicio dos de los refuerzos que llegaron en este libro de pases: el mediocampista Joaquín Ibáñez y el delantero uruguayo José Pablo Neris.En tanto, esperarán su oportunidad desde el banco de relevos los mediocampistas Tomás Galván y Gonzalo Silva, y el atacante Benítez.De esa forma, una probable formación de Colón para jugar con Lanús alineará a Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Cristian Vega, Baldomero Perlaza y Joaquín Ibáñez; José Pablo Neris y Ábila.El mediapunta Braian Guille se decidió finalmente por Atlético Tucumán y será incorporación del equipo del DT Lucas Pusineri, con el que jugará el campeonato de la Liga Profesional (LPF).Cuando parecía que el goleador de Olimpo de Bahía Blanca durante la temporada 2022 ponía sus pies en Colón de Santa Fe apareció la entidad 'decana' para concretar un ofrecimiento superior y llevarse al jugador.De este modo, Guille se erige en la octava cara nueva de Atlético Tucumán en el presente mercado de pases. Los jugadores que anteriormente arribaron a la entidad son el arquero Luis Ojeda (Sol de América, Paraguay); los marcadores de punta Wilson Ibarrola (Nacional, Paraguay) y Hernán De la Fuente (Famalicao, Portugal).Los mediocampistas Adrián Sánchez (Everton, Chile), Marcelo González (Guaraní, Paraguay) y Bautista Kociubinski (Estudiantes de La Plata) y el atacante Marcelo Estigarribia (Patronato de Paraná).Además, el zaguero Yonathan Cabral retornó de un préstamo desde Lanús.Atlético Tucumán iniciará la disputa del torneo de la LPF este domingo, a las 21.30, ante Boca Juniors, en La Bombonera, con el arbitraje de Jorge Baliño.Sarmiento de Junín anunció hoy los arribos del delantero Lucas Melano y del arquero José Devecchi, de cara a la Liga Profesional de Fútbol, en la que tendrá como principal objetivo salvarse del descenso.En el caso de Melano, con pasado en Lanús, San Lorenzo y Universidad Católica de Chile, entre otros, su arribo será en condición de libre y por una temporada luego de su mal paso por Newell's Old Boys de Rosario, donde no sumó minutos en el último semestre.Otro panorama se da en Devecchi, de mucha actividad en el descendido Aldosivi de Mar del Plata durante el 2022, quien arribará a préstamo por un año sin cargo desde San Lorenzo y en principio será suplente de Sebastián Meza -vence su cesión en junio-.Por otro lado, el entrenador Israel Damonte presentaría el siguiente equipo el domingo: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Juan Insaurralde, Franco Sbuttoni y Franco Quinteros; Juan Kaprof, Emiliano Méndez, José Mauri o Manuel Mónaco y Yair Arismendi; Lisandro López y Luciano Gondou.Sarmiento tendrá la complicada misión de mantenerse en la máxima categoría, objetivo para el cual debiera sumar al menos entre 50 y 55 puntos, en una campaña similar al pasado campeonato.El "Verde" comenzará su camino este domingo, 19.15, en lo que será una fiesta de Instituto de Córdoba por su vuelta a Primera.