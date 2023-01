Paolo Guerrero: "Estar en Racing para mí es un sueño"

La presentación en Racing de Paolo Guerrero. Foto Eliana Obregón

Comenzó la presentación oficial de Paolo Guerrero como nuevo jugador académico en la sala de conferencias del estadio 👏



Primer día de Paolo en el Cilindro 📽️



Entrenamiento + fotos + el estadio por dentro 💙



El delantero peruano Paolo Guerrero catalogó como "un sueño" ser futbolista de Racing Club, a la vez que dejó en claro que su deseo es hacer "historia" en el club de Avellaneda."Estar en Racing para mí es un sueño. Mi sueño es hacer historia aquí en un club tan grande como este. Y voy a prepararme del mejor modo posible para poder intentar conseguirlo", declaró en la conferencia de prensa de este mediodía que compartió con el manager del club Rubén Capria."Agradezco por el recibimiento a toda la gente del club y al grupo. Estoy muy feliz", continuó sobre su presente en el club "albiceleste", el octavo de su carrera profesional.Guerrero, de 39 años, se mostró confiado por la actualidad del equipo tras las obtenciones del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, ambas ante Boca Juniors, y al respecto aseguró que van "a pelear por todos los campeonatos" del año."Racing es un equipo que viene se salir campeón y pelea en los primeros planos. Además, ya habían pensado en mí en su momento y eso representó una satisfacción y, al mismo tiempo, un desafío a la hora de decidirme", dijo."Creo que este equipo va a pelear por todos los campeonatos en los que compita a lo largo del año y no me cabe duda de que algo tiene que poder conseguir", continuó en referencia a las aspiraciones del equipo en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América."¿A qué jugador no motiva el hecho de venir a Racing? Es un club que habla por sí solo. Ya había tenido una conversación anterior y no se pudo dar en ese momento. Por lo tanto, que ahora haya pasado representa un gran orgullo para mí", siguió sobre el interés mostrado por la dirigencia "académica".El máximo goleador histórico de la selección peruana, además, se refirió a su presente físico y futbolístico y dejó en claro que su intención es ponerse "a punto lo más rápido posible" para ser tenido en cuenta por el técnico Fernando Gago."Ahora toca hacer mi parte para poder ponerme a punto lo más rápido posible para estar a disposición del equipo y del entrenador. Sé que necesito prepararme bien para poder ayudar al equipo. Tengo mis objetivos claros y estoy muy ilusionado", comentó."En el último equipo en el estuve (Avaí Futebol Clube) no pude prepararme del modo en que lo hubiera podido desear desde lo físico", explicó."Por eso es que ahora priorizo ese aspecto para poder ayudar al equipo. Lo que más quiero es estar bien para poder rendir dentro del campo", añadió."Sé que necesito trabajar, ponerme bien cuanto antes y poder estar junto a mis compañeros lo más rápido posible. Pero tengo en claro que yo puedo aportar mi granito de arena para lo que Racing requiere", reforzó."Siempre trato de dar lo mejor de mí, porque sé que lo que va a dar alegrías a la gente y al club son los triunfos. Por eso entiendo que este va a ser un gran desafío", siguió sobre su deseo en el conjunto "albiceleste".El exfutbolista de Flamengo, de Brasil, y Bayern Múnich, de Alemania, entre otros clubes, se refirió a la elección del número 22 en el dorsal de su camiseta, el mismo que usó Diego Milito, uno de los máximos ídolos de la institución."Sé que el número de camiseta que voy a usar perteneció a Diego Milito y tiene mucha historia reciente en el club", cerró Paolo Guerrero.Con respecto al entrenamiento matutino, el plantel "albiceleste" comenzó con actividad en el gimnasio y, luego, en el Predio Tita, hubo rondos y tareas tácticas divididos en dos grupos frente a juveniles.Racing Club recibirá a Belgrano de Córdoba el próximo domingo desde las 19.15 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de la señal de cable TNT Sports, en un encuentro válido por la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol.