Los ocho rugbiers pidieron perdón a la familia de Fernando y negaron la intención de matar

Todos los acusados pidieron perdón a la familia de Fernando y negaron la intención de matar VER VIDEO

Los rugbiers pudieron expresar sus últimas palabras antes de la sentencia / Captura de video.

Las "últimas palabras" de los ocho imputados por el homicidio de Fernando

Los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa pidieron este jueves "disculpas" a la familia de la víctima , manifestaron estar "arrepentidos", no haber tenido intención de matar y dijeron lamentar la muerte de un joven de su misma edad.Al decir sus últimas palabras antes de la sentencia, que se dará a conocer el 6 de febrero próximo , los rugbiers Máximo Thomen, Blas Cinalli, Enzo Comelli , Matías Benicelli, Ciro, Lucas y Luciano Pertissi y Ayrton Violaz se manifestaron en el mismo sentido frente al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.Todos los imputados se pusieron de pie y pronunciaron un breve discurso luego de que la presidenta del TOC 1, María Claudia Castro, le consultara a cada uno de ellos si iban a hacer uso de la palabra.En ese momento,(21) "Primero disculpas a la familia Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Nunca quise participar de una pelea en la que fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo lo malo. Lo que ustedes decidan va a ser lo correcto. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos".(23) "Primero que nada pedir disculpas a la familia. Y todas las personas afectadas. Jamás pensé que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo que se murió un chico de nuestra edad. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar todo lo que decidan".(23) "Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido por todo lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy. Muy triste por todo lo sucedido y a todas las personas que afecté les quiero pedir sinceramente mis disculpas. Nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de un asesinato. Gracias por escucharme".(22): "Quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor, pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar en el que mataron a alguien. Nunca voy a querer matar a nadie. Se murió alguien de nuestra edad. Es muy feo y es muy feo que nos acusen".(23) "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Nunca quise que esto pasara. Nunca tuve la intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Nunca quise matar a nadie".(21): "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice".(22): "Sinceramente quería pedirle a la familia de Fernando y también a mi familia. Quiero pedirles disculpas a todas las personas afectadas por este hecho aberrante. Falleció una persona de nuestra misma edad que, al igual que nosotros, tenía toda la vida por delante. Quiero dar mis sinceras disculpas a todos. A cada una de las personas que pasaron este calvario y se sentaron ahí. Siempre voy a estar a su disposición. Que tengan buen día".(23): "Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Gracias a todos por el espacio que me están dando. Que Dios los bendiga".