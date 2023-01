Vecinos de Bariloche exigieron el cierre definitivo del basural urbano. Foto: Eugenia Neme

Protestaron contra una medida transitoria. Foto: Eugenia Neme

Antecedentes

El basural es a cielo abierto. Foto: Eugenia Neme

Vecinos y vecinas autoconvocados de San Carlos de Bariloche volvieron a exigir el cierre definitivo del basural a cielo abierto de esa ciudad ante la decisión del municipio de impulsar una licitación por tareas de mantenimiento en el vertedero que discutió el pasado miércoles el Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria.Aunque el Gobierno local señaló que esa licitación para crear una celda -una excavación recubierta con geomembrana que impide que se filtren los líquidos que desprende la materia orgánica al descomponerse- no posterga el cierre definitivo el vertedero,En tanto,que a mediados del año pasado comenzaron las manifestaciones de los vecinos para cuyos incendios afectan a los más de 10 barrios aledaños , donde viven más de 25 mil personas.habían presentado un amparo que tuvo un fallo favorable en primera instancia, fue apelado por la municipalidad y actualmente está en la Corte Suprema de Justicia.Además,la oposición presentó un proyecto para retomar las gestiones por el vertedero regional que fue rechazado por el oficialismo de Juntos Somos Rio Negro con un monobloque de la oposición.Guevara sostuvo quese votó por unanimidad una ordenanza que adhiere a la ley provincial de gestión de residuos sólidos urbanos, y que establece la fecha del 4 de diciembre de 2023 para quePero cuando por estos días se puso sobre la mesa la licitación para hacer una nueva celda en el mismo vertedero"El proyecto ingresó 36 horas antes, plagado de imprecisiones, omisiones, errores técnicos. En particular, la principal molestia está relacionada a que se habla de la posibilidad de realizar más de una celda, no se conocen las dimensiones, ni el tiempo previsto para su cierre definitivo", detalló Guevara.