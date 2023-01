Ola de ataques rusos mató a 11 personas en Ucrania

Rusia lanzó este jueves decenas de misiles y drones, principalmente contra las instalaciones energéticas. Foto: AFP.

El envío de armas

Alemania prevé entregar los tanques Leopard 2 "a fines de marzo, inicios de abril". Foto: AFP.

Rusia disparó este jueves otra ráfaga de misiles contra Ucrania que causó al menos 11 muertos y cortes de electricidad en varias regiones del país, al día siguiente de que los aliados de Kiev anunciaran el envío de tanques pesados para resistir la invasión rusa.Rusia denunció que esta prevista entrega de equipamiento pesado significaba lae intensificó sus combates en varias zonas de la región de la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania.Según Ucrania, Rusia lanzó este jueves decenas de misiles y drones, principalmente contra las instalaciones energéticas ucranianas.El, 20 de ellos en las inmediaciones de Kiev, así como 24 drones Shahed de fabricación iraní.El vocero de los servicios del Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania, Oleksandr Khorunzhyi, dijo en declaraciones televisivas queen varias provincias del país.Un primer balance dio cuenta de un muerto y dos heridos en la capital, según su alcalde, Vitali Klitschko.La víctima mortal en Kiev fue "un hombre de 55 años", precisó la administración municipal.Según la administración militar de la ciudad, esta muerte estuvo causada por la caída de fragmentos de un misil que había sido derribado.Otras tres personas fallecieron en un ataque con misiles rusos en la provincia sureña de Zaporiyia, informaron las autoridades locales ucranianas de esta región, ocupada en parte por las fuerzas rusas, informó la agencia de noticias Europa Press. .El ataque, perpetrado en la madrugada co, que fue objeto de un nuevo bombardeo en la mañana, mientras se realizaban labores de búsqueda y rescate, agregaron las autoridades.Por precaución, Kiev, su región y otras dos más llevaron a cabo cortes de electricidad "de emergencia" para "evitar daños importantes a las infraestructuras eléctricas si los misiles del enemigo alcanzan su objetivo", informó el operador privado de electricidad DTEK., apuntó el ministro de Energía, Guerman Galushchenko."La situación sigue bajo control", aseguró, por su parte, el primer ministro, Denys Shmygal.En la sureña provincia de Odesa, sobre el mar Negro, "dos sitios de infraestructura energética esencial" quedaron dañados, pero no hubo víctimas por los bombardeos, dijeron autoridades locales, informó la agencia de noticias AFP.Allí, los cortes "podrían durar varios días", advirtió DTEK.Estosy homónima de la provincia la canciller francesa, Catherine Colonna, para reunirse con su par ucraniano, Dmytro Kuleba.Los últimos ataques masivos rusos contra infraestructuras energéticas habían sido el 14 de enero.Tras varios reveses militares en el terreno a mediados del año pasado, el Kremlin cambió de estrategia y empezó en octubre a atacar los transformadores y las centrales eléctricas de Ucrania.Desde entonces, los cortes eléctricos se multiplicaron en el país y dejaron a millones de civiles ucranianos sin agua potable ni calefacción, en época de invierno.Este nuevo ataque masivo ocurre al día siguiente de que Estados Unidos y Alemania, una decisión inédita en los 11 meses de guerra.Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams y Alemania 14 Leopard 2.El, reclamado por Kiev desde hacía meses.Es "un paso importante en el camino hacia la victoria", dijo este miércoles el mandatario, con la guerra en su mes número 12."La clave ahora es la celeridad y el volumen" en la entrega de los tanques, agregó anoche Zelenski.El Gobierno de Ucrania estima que necesita varios cientos de tanques para derrotar al Ejército ruso en el este y el sur del país., según declaró el, que este miércoles ya había hablado de por lo menos tres meses para la llegada de los tanques a Ucrania.Estas entregas y la ayuda militar "no es una amenaza ofensiva para Rusia", había indicado elPero para el Kremlin se trata de una "implicación directa" de los países de Occidente, unidos detrás de Kiev para debilitar a Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022."En Moscú, consideramos esto como una implicación directa en el conflicto, y vemos que (esta implicación) crece", afirmó Dmitri Peskov, el portavoz del presidente Vladimir Putin.En el terreno, las tropas rusas "intensifican" los combates en el este, según la viceministra de Defensa ucraniana, Ganna Maliar.Actualmente, el Ejército ucraniano se enfrenta a la "superioridad en número de efectivos y de armas" rusa, agregó, citando la zona en torno a Bajmut -que Moscú intenta conquistar desde hace varios meses- y la queEs la primera vez que Vugledar, de unos 15.000 habitantes antes de la guerra, es mencionada en el sector de combates "intensos".Las fuerzas ucranianas admitieron este miércoles que se habían retirado de Soledar, al noreste de Bajmut, ahora en manos rusas.En tanto,-dos de ellas de gravedad- esta mañana en un ataque de las fuerzas rusas contra un edificio administrativo.Según indicaron las autoridades locales en Telegram, el ataque habría sido llevado a cabo con fuego de artillería en Kochubeivka, en el distrito de Berislav.El Ejército ruso alertó que sus tropas rusas atacaron el territorio de Jerson más de una treintena de veces en las últimas 24 horas.