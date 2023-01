Para Burlando, Tomei tiene "la oportunidad de defender lo que hicieron" los acusados

Burlando en charla con Télam VER VIDEO

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, dijo que este jueves el defensor de los ocho imputados por el crimen "tiene la oportunidad de defender lo que considera que hicieron" sus asistidos el día del hecho, cuando alegue ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.que fueron todos reveses jurídicos. En algún momento va a tener que defender la postura de fondo. Hoy tiene la oportunidad de defender, ni más ni menos, qué es lo que ellos consideran que hicieron dentro de toda esta maniobra que nosotros la vemos como un homicidio doblemente calificado", manifestó Burlando a TélamEl letrado, que junto a sus colegas Fabián y Facundo Améndola actúan como particular damnificado, agregó que todo su equipo "está preparado para las réplicas vinculadas a algún tipo de nulidad" que podría esgrimir el defensor."Si plantean una inimputabilidad, un homicidio en riña o un homicidio preterintencional, no tendríamos posibilidad de réplica, por eso lo hicimos antes, en función de las preguntas sugeridas por Tomei o las declaraciones de los imputados, por eso le explicamos al tribunal por qué descartar estas figuras", agregó.Por último, B, al decir que la presencia de ambos en la sala de audiencias durante todo el debate "habla de mucha valentía y amor" por su hijo."Siempre me parece que Silvino y Graciela nos han hablado desde ese lugar, de transparencia y hombría de bien, y me parece que todos queremos lo mismo para ellos: una respuesta. Hoy la esperamos de la justicia", concluyó.Cerca del mediodía Burlando llegó a los Tribunales e Dolores acompañado de los padres de Fernando y su equipo de trabajo para presencial el alegato de la defensa.Fabián Améndola, uno de los letrados que trabaja junto a él e el caso, aseguró que los padres de Fernando evaluarán utilizar el derecho a expresar unas últimas palabras luego de los alegatos de la defensa y de las últimas palabras que pudieran pronunciar los acusados.. Seguramente el Tribunal le va a conceder la palabra a los dos y ellos determinaran quién hablará", dijo ante la prensa.