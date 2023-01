Valdés: "Se van a sancionar las leyes porque no hemos accedido a ninguna extorsión"

Foto Alejandro Santa Cruz

"Nos dijeron que si no retirábamos este pedido de juicio político no iban a tratar los proyectos que envíe en Ejecutivo al Congreso. Pero se van a sancionar las leyes porque no hemos accedido a ninguna extorsión"

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés dijo que el oficialismo "no cedió pese al chantaje" de Juntos por el Cambio (JxC) para evitar que se reúna la comisión de Juicio Político de la Cámara baja que comenzará a analizar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia."Hoy va a suceder lo que Juntos por el Cambio no quería y es que comience el trabajo de la Comisión. Y es algo que sucederá porque no hemos cedido al chantaje. Nos dijeron que si no retirábamos este pedido de juicio político no iban a tratar los proyectos que envíe en Ejecutivo al Congreso. Pero se van a sancionar las leyes porque no hemos accedido a ninguna extorsión", señaló Valdés en declaraciones formuladas a Radio 10.La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comienza a las 11 a tratar, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y varios gobernadores.La iniciativa de este pedido de remoción se fundamenta principalmente en los fallos que el máximo tribunal emitió sobre los fondos coparticipables que debía recibir la ciudad de Buenos Aires y en relación al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en un caso en el cual se repuso una ley que había sido derogada hace 16 años por el Congreso.No obstante, Valdés indicó que la Comisión analizará un total de "doce denuncias de distintos bloques políticos, de particulares, y de asociaciones civiles, sobre el accionar de los jueces en distintas sentencias y situaciones"., sostuvo el diputado.Sobre el trabajo específico de la Comisión, Valdés afirmó que sesionarán los días jueves durante cuatro meses para luego emitir un dictamen en base a las pruebas que se presentarán en esta instancia."Tenemos facultades para convocar a los testigos que tienen obligación de concurrir al tribunal", aseguró Valdés y ratificó que la intención del oficialismo es citar a declarar ante la Comisión a Silvio Robles, el asesor de Rosatti en la Corte, y también a Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires que se encuentra en uso de licencia.En unos chats que se filtraron a fines del año pasado y que fueron atribuidos a D'Alessandro, Robles le aconsejaba al funcionario porteño las estrategias que debía seguir el Gobierno de CABA para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en el litigio que el distrito porteño mantiene con Nación sobre los fondos coparticipables, algo que finalmente sucedió."Queremos saber por qué estaban hablando (D´Alessandro y Robles) entre ellos y pediremos pruebas informáticas para determinar cuántos llamados hubo. Tenemos la autonomía para hacerlo. El juicio político en Comisión es un proceso de carácter administrativo. No condenamos a nadie. Solo acusamos para que el Senado juzgue y separe a alguien del cargo, en caso de que corresponda", aclaró.