Los Pumas 7s debutan ante Canadá en el Seven de Australia

Los Pumas 7. / Foto: TW@lospumas7arg.

¿Este fin de semana? No puedo, juegan Los Pumas 7´s 😎



Anotá día y horarios de los partidos en #Sydney7s.



¡A poner la alarma! ⏰#SeVenComoNunca pic.twitter.com/ogz7FT7ooO — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 25, 2023

, Los Pumas 7s, que el domingo se consagró campeón del Seven de Hamilton en Nueva Zelanda,este viernes a las 2.56 de nuestro país, Australia.La actividad de Los Pumas 7s en el grupo de la quinta etapa del circuito mundial organizado por la World Rugby (WR) continuará ante Gran Bretaña, a las 21.34, y culminará el sábado con Australia a las 3.17.Los demás grupos del Seven de Sydney están integrados por Nueva Zelanda, Sudáfrica, Kenia y Uruguay (B); Estados Unidos, Irlanda, Samoa y España ( C), y Francia, Fiji, Tonga y Japón (D)., en el Estadio FMG de Hamilton.Los Pumas 7s fueron campeones por primera vez en Oceanía tras consagrarse las tres veces anteriores en América del Norte: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, en Estados Unidos, y Vancouver 2022, en Canadá.El palmarés argentino también incluye 12 medallas de plata y 21 de bronce desde la creación de la competencia en 1999.Tras el Seven de Hamilton, Los Pumas 7s ascendieron al tercer puesto de la clasificación general con 59 unidades, detrás de Nueva Zelanda (63) y Estados Unidos (61).Al finalizar la campaña en mayo próximo, los cuatro primeros del circuito WR, excluido el organizador Francia, se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Los Pumas 7s aspiran a defender el podio alcanzado por primera vez en la historia en Tokio.