El Presidente aseguró que "mientras gobernó Perón otra era la realidad Argentina"

Foto: Camila Godoy.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que cuando en el país gobernó Juan Domingo Perón "otra era la realidad argentina" y advirtió que "cuando empezaron a sucederse gobiernos dictatoriales, siempre regidos por las lógicas liberales y conservadores, generaron lo que generaron".Las declaraciones las hizo a la salida del Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, donde mantuvo distintas reuniones bilaterales con pares y funcionarios que participaron deque se realizó en Buenos Aires., sostuvo Fernández a Radio La Red.Con esas palabras, el mandatario aludió a la historia económica argentina, ante las reflexiones del papa Francisco, quien había realizado unas observaciones recientes sobre la pobreza y la inflación locales.En la entrevista con la agencia de noticias Asociated Press (AP) que se difundió este miércoles, el Papa se remontó al año en que terminó la escuela secundaria, 1955, para advertir que desde entonces la pobreza en la Argentina fue creciendo hasta llegar al "52 por ciento", según estimó, y al abordar la actualidad habló también de un "nivel de inflación impresionante"."¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas", se lamentó el Pontífice en su repaso histórico de las variables económicas.En ese sentido, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también señaló a Radio la Red en el Palacio San Martín que "tengo un enorme respeto, casi fanatismo, por la actividad de Su Santidad, con lo cual me produce placer, satisfacción" y consideró que "las expresiones que él tiene son correctas".El ministro narró que "hasta 2015 la situación de la Argentina, respecto de la pobreza era muy gráfica y muy clara", yReseñó que "a partir de fines de 2019, cuando asume Alberto Fernández, él no es el responsable de la pandemia, que es la que frena la actividad del mundo y genera cantidad de pobres inexplicables", y remarcó que "toda esa situación es la que está marcando Francisco, lo está explicando".Aníbal Fernández consideró que "no es un tema de que le está echando la culpa a Alberto, porque no es el autor de la pandemia ni de la guerra, y mucho menos de la catástrofe que significaron cuatro años de la derecha en la Argentina"."Creo que Su Santidad, al referirse específicamente a los pobres, a los que siempre ha tenido por delante, la opción por los pobres, me pone como un hombre creyente y satisfecho, y como político con la responsabilidad de seguir trabajando para darlo vuelta definitivamente, como viene haciendo este Gobierno", indicó., amplió el funcionario.Y sostuvo: "Yo no me resigno a nada. La pobreza hay que resolverla. Cuando (el presidente de Brasil, (Luiz Inácio) Lula (da Silva) dijo ayer que su objetivo principal es que todos coman por lo menos tres veces por día es una demostración clara de lo que yo pienso"."Hago mía sus palabras, hago mío su sentimiento, porque lo vemos de la misma manera, y no tengo dudas de que Francisco lo ve de la misma manera", concluyó.Por su parte,, dijo que "cuando el Papa dice que la política hizo que la economía estuviera como está, esto es producto de los cuatro años que todavía estamos remontando, de lo que sucedió en esos cuatro años de gobierno macrista".