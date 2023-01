Misterio en Hollywood: el actor Julian Sands continúa desaparecido

El actor británico Julian Sands, reconocido por películas como "El banquete desnudo", "Aracnofobia", "El brujo", "Un amor en Florencia" y "Adiós a Las Vegas", continúa desaparecido y no hay evidencias sobre su paradero, mientras su hermano pierde las esperanzas sobre su hallazgo con vida en la zona montañosa de Los Ángeles donde el intérprete realizaba senderismo.Según reportan los medios de Hollywood, el rastro dey, desde entonces, no puede ser hallado, a pesar de las largas horas de rastreo., según un comunicado de prensa del Departamento del sheriff-forense del condado de San Bernardino.: "Todavía no lo han declarado desaparecido dado por muerto, pero sé en mi corazón que se ha ido", señaló, en diálogo con el periódico Craven Herald & Pioneer."Cuando estaba en Los Ángeles, la cordillera de Mt. Baldy era su lugar favorito, iba ahí tanto como podía. A Julian le gustaba decir 'Nunca he tenido vacaciones, pero descanso de vez en cuando'. Bueno, ahora está descansando en un lugar que realmente aprobaría", añadió.Los temores sobre la suerte del actor se acrecentaron debido a que allí mismo,En 2020, el actor había contado en una entrevista sobre su pasión por las caminatas por la montaña, en una charla en la que confesó haber pasado largas temporadas en Los Alpes, Los Andes y Alaska.Julian Sands fue una cara conocida para el público argentino especialmente a fines de los '80 y gran parte de los '90 por su participación en varios filmes populares. En los últimos años había actuado en "Benediction" y "El pájaro pintado", entre otros títulos.