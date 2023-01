Llega por primera vez desde Brasil el jazzero y renombrado Trío Corrente

El Trío Corrente

Trio Corrente "Sambassi" VER VIDEO

"Nos encantan los retos musicales y la originalidad", aseguran.

El, una de las agrupaciones de jazz más reconocidas de Brasil que lleva más de 20 años de trayectoria, visita por primera vez Argentina para presentarse este viernes a las 20 y el sábado en una doble función, a las 20 y 22.45, en Bebop Club, en el marco del Festival Summertime 2023.Los virtuosos músicosintegran la agrupación que se caracteriza por interpretar con sutileza y originalidad clásicos del choro, la Música Popular Brasileña (MPB) y piezas propias, en las que hay lugar para la improvisación y el vuelo del jazz., indicó a Télam el baterista y líder del grupo, Edu Ribeiro.Reconocido a nivel internacional (ganaron dos premios Grammy) y elogiado por grandes como el guitarrista Paquito de D’Rivera, el Trío Corrente logró desde sus inicios ir conquistando no solo a un público amante del jazz y el choro sino también de la música en general.Acerca de estas presentaciones en el local ubicado en Uriarte 1658 ,del barrio porteño de Palermo, el contrabajista Paulo Paulelli adelantó que tocarán algunas canciones que integran su último disco,, en el que mantienen intacta su personal impronta, mezclando armonías y ritmos brasileños con la libertad del jazz.–contó-.Con siete discos registrados y una abultada agenda internacional, Edu Ribeiro se refirió al presente que atraviesa el conjunto a nivel artístico y humano:En cuánto a cómo fue evolucionando el trío a través de los años, el pianista Fabio Torres expresó a esta agencia:, redondeó.