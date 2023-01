Boric afirmó que "las relaciones con la Argentina están en un excelente momento"

Boric respaldó a su canciller a pesar del escándalo

Foto: Presidencia Argentina

El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este miércoles una reunión del gabinete regional en Aysén, al sur de Santiago, donde afirmó que las relaciones con la Argentina pasan por "un excelente momento", y a la vez que respaldó a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, ante la polémica por los audios filtrados de su Cancillería.en conferencia de prensa."Ustedes pueden ver las declaraciones del presidente Fernández donde le baja completamente el perfil y dice que no hay ningún problema en torno a las relaciones entre los Estados, que es lo que a mí me corresponde resguardar", agregó el mandatario.Respecto a lay afirmó que "instancias como esa no se debieran grabar o filtrar" y que es un tema que "debe resolver Cancillería"."La ministra Urrejola, que tiene una tremenda experiencia en materia internacional, cuenta con toda mi confianza. Acá no hay que adelantar cambios, yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería", cerró el jefe de Gobierno chileno.El martesEn el, el pasado viernes, contra el Gobierno por no avisar sobre el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga."Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado", dijo Bielsa en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.Esto llevó a que Urrejola; su jefa de gabinete, Carolina Muñoz, y su equipo político se reunieran para debatir la forma de responder a los dichos, que luego se filtraría.Los hechos ocurrieron mientras Boric se encontraba en Buenos Aires participando en la VII cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).A raíz de ello,"Tras lo ocurrido, y tal como la ley exige a las altas autoridades, la canciller realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó a la Subsecretaria Ximena Fuentes instruir la apertura de un sumario administrativo", se informó en un comunicado en Chile.La cartera de Estado aclaró, como lo hizo Boric, que pese a este episodio se mantiene "la excelente relación bilateral entre Argentina y Chile, que se ha construido sobre la base de la confianza y la amistad históricas".El presidente", al tiempo que manifestó que "no le asigna ninguna relevancia" a la filtración de esos audios.