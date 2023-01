Lula-Lacalle Pou: la "modernización" del Mercosur y el acuerdo con China en debate

Lula y Lacalle Pou hablaron sobre el Mercosur y sobre el interés de Uruguay de negociar con China VER VIDEO

Foto: Twitter Lulaoficial

Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaron este miércoels en el primer país acerca de la modernización del Mercosur y la intención uruguaya de negociar un acuerdo de libre comercio con China, que generó visiones encontradas entre las naciones del bloque, y anunciaron la creación de una comisión técnica bilateral para analizar el tema.Lo informaron ellos mismos, en una declaración conjunta emitida tras la "intensa y extensa" que mantuvieron en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en Montevideo.y hasta de negociar, aunque dijo que antes es necesario que el bloque finalice la negociación de varios años, según los diarios uruguayos El País y El Observadoren la conferencia de prensa que ofrecieron ambos tras el encuentro."Por eso, en discutir llamada renovación del Mercosur estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué necesitamos hacer para modernizar el Mercosur? Queremos sentarnos en la mesa con nuestros técnicos, enseguida con nuestros ministros, finalmente con los presidentes, para que podamos renovar lo que sea necesario", agregó.Sin embargo, Lula advirtió que antes que eso"Yo me encontraba en mi primer mandato en 2003 y ya se discutía el acuerdo, en mi segundo mandato también se discutía, estuve fuera de la presidencia durante ocho años, volví para un tercer mandato y aún se discute", agregó.nosotros queremos conversar con el Mercosur y conversar con nuestros amigos chinos y negociar un acuerdo Mercosur-China", subrayó el mandatario brasileño.Lula también se refirió al puente sobre el río Yaguarón, otro proyecto pospuesto, y reconoció que creía que esa iniciativa ya estaba en marcha."Estoy avergonzado porque pensé que había firmado algo con (el expresidente uruguayo José) Pepe Mujica, y me entero hoy que todavía no empezó; toda la reforma posible interesa al pueblo de Brasil y al de Uruguay", sostuvo.Además, hizo mención a la relación personal con los presidentes con los que compartió mandato, y dijo que las diferencias ideológicas con Lacalle no pesan para sus decisiones."Tuve una relación extraordinaria con Tabaré (Vázquez) desde que fue intendente; con Mujica, una relación de hermano; mi relación con jefes de Estado no pasa por una visión de sesgos ideológicos", indicó.amplió."Siempre digo en mis discursos que Brasil no puede crecer solo, tiene que crecer en conjunto con todos los países de América", remarcó Lula.Lacalle Pou apuntó por su parte que el "perfeccionamiento del Mercosur" estuvo sobre la mesa y aclaró: "No brigamos (peleamos, en portugués), porque podríamos haber brigado. No peleamos, simplemente dejamos nuestros puntos de matiz, de diferencia, para mejorar".En ese punto,, explicó."Seguramente si hay una decisión del presidente Lula y del gobierno en avanzar con China, nosotros tranquilamente nos podremos plegar si es que realmente se condice con las necesidades de nuestro país", agregó."Entonces, en conclusión, Uruguay tiene su diálogo con China, Brasil seguramente profundice, inicie otros caminos, y nos juntaremos y diremos bueno, Uruguay llegó hasta acá, vamos a negociar todos juntos, o Brasil dirá 'esto es lo que nosotros conseguimos, esto es lo que nosotros podemos ofrecer al Mercosur', Uruguay se pliega, paralelos hasta el momento de las definiciones, y ahí veremos qué es lo que se ha conseguido", subrayó Lacalle Pou.