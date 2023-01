Gerard Butler como un piloto comercial devenido héroe de acción en "Alerta Extrema"

Mike Colter y Gerald Butler en "Alerta Extrema".

Butler interpreta al piloto Brodie Torrance.

El thriller está basado en la novela homónima del escritor inglés Charles Cumming.

Colter y Butler en un relato pleno de acción.

El thriller, protagonizado por el escocés, se estrenará mañana en cines con una buena propuesta de acción centrada en un avión comercial que debe aterrizar de emergencia en una remota isla filipina sin ley tomada por sanguinarios insurgentes y milicias que buscan recompensas por los pasajeros varados.Butler interpreta al piloto Brodie Torrance, quien en medio de una tormenta salva a sus pasajeros de un rayo al hacer un aterrizaje arriesgado en una isla devastada por la guerra entre el Estado y un grupo de paramilitares que domina el territorio, lo que convertirá la buena fortuna de sobrevivir a un accidente aéreo en incertidumbre por tratar de conseguir rescate en tierras hostiles.Cuando la mayoría de los pasajeros es tomada como rehén por los rebeldes, la única persona con la que Torrance puede contar para obtener ayuda es Louis Gaspare, un asesino que estaba siendo transportado por el FBI y forma equipo con el piloto para rescatar a los pasajeros, encarnado por, que tuvo el papel de Luke Cage en la serie homónima de Netflix (2016-2018), en "Jessica Jones" (2015 - 2019) y en "The Defenders" (2017).El recluso, con cierto background militar, resulta de gran utilidad para la operación y logra asistir, a fuerza de golpes y tiros, al piloto, rol a través del cual Butler desplegó sus mejores dotes del héroe rudo de acción que lo llevó a la cima de Hollywood hace veinte años.Dirigida por el francésla película, cuyo título original es "Plane", se basa en la novela homónima del escritor inglés, quien se hizo cargo de la adaptación del guion junto aLa trama del filme, que se localiza en Jolo, una isla volcánica en el sudoeste filipino, refleja la coyuntura e historia reciente de esa área, donde fuerzas gubernamentales no logran controlar a los insurgentes que dominan el lugar, que administran un terreno fértil para secuestros de turistas.Butler, que también es productor de la cinta, contó que decidió involucrarse en el proyecto desde el momento en que leyó el guion, que fue "un viaje", porque, aseguró en declaraciones a las que tuvo acceso Télam., explicó la estrella de las películas de "300" de Zack Snyder en 2006 y 2014.El thriller se apoya también en el misterioso rol encarnado por Colter, del que es precavido no fiarse por su estatus de recluso pero que da muestras de su compromiso con la defensa de los tripulantes del accidentado avión.Butler dijo sobre su compañero de elenco:, dijo Colter.Realizada en locaciones selváticas en Puerto Rico, "Alerta máxima" resulta una aceptable propuesta de acción para el público aficionado al género que busque una película vertiginosa y con tensión, combates dotados de artes marciales y artillería pesada pero alejada de los grandes presupuestos y fórmulas de los grandes tanques y franquicias, habituados a tempos más enérgicos que no dejan a los espectadores reponerse de la última secuencia espectacular hasta llegar a la siguiente.