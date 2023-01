El llamado de Boluarte a una "tregua nacional" no genera ningún resultado inmediato

Foto: Agencia Andina

Siguen las protestas en Perú

El llamado a “tregua nacional” hecho el martes por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, no tuvo efectos y, por el contrario, antecedió a nuevos choques, a más militarización y a la salida de otra ministra, Sandra Belaunde, quien este miércoles renunció a Producción., en referencia a por qué no se le ve futuro a la “tregua” que, sin especificaciones, planteó la mandataria en conferencia de prensa.Santa Cruz destacó queAl contrario, insistió en que las protestas son financiadas por la minería ilegal y el narcotráfico y que algunos muertos han sido asesinados con armas bolivianas, versión sobre lo que hasta ahora no se dado ninguna prueba.que empezaron el 7 de diciembre y que, en el caso de Lima, la ciudad más reticente a sumarse, completan ya una semana sin descanso.Todo empezó con la destitución por el Congreso del presidente Pedro Castillo, quien previamente intentó disolver el Parlamento y decretar un Estado de excepción sin apoyo popular ni militar, que abortó con una reacción que puso al frente a la vicepresidenta Boluarte, proveniente de la izquierda como su antecesor.Boluarte anunció que pretendía quedarse hasta 2026, desoyendo el clamor de elecciones generales inmediatas para Ejecutivo y Legislativo, y se alineó con la derecha. Lo que le generó un rápido distanciamiento con sus bases.Cuando corrigió y habló de elecciones anticipadas, ya había muertos y el divorcio se tornó prácticamente irreversible.dice un texto firmado por varios de los más reputados científicos sociales peruanos.“Somos muy conscientes de que existen grupos violentos y antidemocráticos interesados en que la confrontación escale y así socavar la democracia. Grupos que han cometidos actos bárbaros (…). Sin embargo, el Estado está en la obligación de distinguir los hechos criminales de la protesta legítima”, añade el documento., sentencia el texto, firmado por expertos de diversas tendencias.Según el diario limeño La República,De acuerdo con esas versiones no confirmadas,Por ahora, la Fiscalía avanza en indagaciones preliminares contra Boluarte y su jefe de gabinete, mientras que un grupo de abogados los denunció ante la Corte Penal Internacional por “crímenes de lesa humanidad”., la mayor del país y la más antigua de América, tambiénsin los procedimientos que se aplican aún en estado de emergencia y con denunciado exceso de fuerza.Al final, 191 fueron liberados sin condiciones en unas horas por no haber ningún elemento en su contra, uno quedó bajo comparecencia para aclarar casos y solo uno quedó detenido por una vieja requisitoria sin relación con el tema.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios estados vecinos han expresado preocupación por lo que ocurre.Boluarte, abogada de 60 años que como Castillo proviene de una familia andina, pobre y quechuahablante, insiste en que el Congreso avance pronto en la fecha exacta para las elecciones, en principio planteadas para abril de 2024, aunque la oposición quiere que sean en 2023., pero éste tiene más anticuerpos, por lo que la salida planteada por expertos es que el Parlamento busque una figura más “digerible” para encausar el proceso electoral.