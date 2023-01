Cosquín: el universo al ritmo de folclore

El misionero grupo Paraná cuenta con un repertorio diverso / Foto: Laura Lescano.

En el Valle de Punilla millares de personas le ponen el cuerpo a un fenómeno que continúa renovándose con nuevas generaciones de artistas, aficionados y oyentes / Foto: Laura Lescano.

“Tratamos de mantener lo tradicional y para la gorra vamos a lo que la gente quiere” Eduardo, de Silbo del Norte

El dúo santafesino Silbo del Norte recorre calles y peñas en su primer año en Cosquín / Foto: Laura Lescano.

Primates, un trío bonaerense de guitarra, violín y bandoneón que en el marco del Pre Cosquín creció a cuarteto con la incorporación del bombo de la chubutense Aluminé Núnez / Foto: Laura Lescano.

Las peñas

La peña La Salamanca / Foto: Laura Lescano.

La peña Lapiri / Foto: Laura Lescano.

El Festival Nacional de Cosquín, que está cursando su 63° edición, funciona como la punta de un iceberg telúrico cuyas profundidades se adentran en calles y peñas mostrando la vigente y popular vitalidad del folclore y su abordaje musical y danzante.Lejos de los likes y las vistas de los lanzamientos fugaces de moda que pretenden hegemonizar los usos y costumbres culturales, en el Valle de Punillacon nuevas generaciones de artistas, aficionados y oyentes.La–que por cierto se replica en otros festivales veraniegos de la Argentina profunda- da cuenta de un país que no escuchamos y que toma a los ritmos nativos como un vehículo expresivo real, concreto y cotidiano desde donde canalizar alegrías, angustias, luchas y frustraciones.Con la chacarera como ritmo dominante y con la llamativa proliferación de engoladas voces de locutores y locutoras que anuncian a voz en cuello la actividad de cada tablado más o menos formal que brota en la ciudad serrana, el círculo virtuoso no siempre se construye a partir de parámetros estéticos para celebrar.En lo estrictamente musical, el explícito requerimiento de repertorio conocido y alegre que levante las palmas, invite al baile y permita el canto asoma como un condicionante que no solo impera en el gran escenario Atahualpa Yupanqui.“Tratamos de mantener lo tradicional y para la gorra vamos a lo que la gente quiere”, asume Eduardo, voz y bombo del dúo santafesino, que recorre calles y peñas y en su primer año en Cosquín ya toma nota de una demanda inclinada a determinados formatos para saciar su sed de aplausos.La aceptación –expresada en forma de aliento y billetes- es la que puedeMás allá de esas limitaciones, Martín, guitarrista de la dupla que está sumando el aporte del violín del neuquino Miguel, resalta a Télam: “Esto es una locura, tirás un acorde y la gente ya hace palmas o sale inmediatamente a bailar”.Tratando de tomar distancia de esos condicionantes,(un trío bonaerense de guitarra, violín y bandoneón que en el marco del Pre Cosquín creció a cuarteto con la incorporación del bombo de la chubutense Aluminé Núnez), fluye libremente y anuncia actuaciones en el Patio Folclórico Don Alguien de la peña Verlín (donde hubo un martes de mujeres abierto por un grupo de danza de Lomas de Zamora), mientras que el viernes llegará a Bialet Massé y el sábado a la ciudad de Córdoba.En cambio, afirmados en la peatonal San Martín donde hallan sus audiencias, se encuentran –entre otros- el misionero grupocon un repertorio diverso capaz de combinar clásicos folclóricos con “Garganta con arena” y las guitarras dellegado de Escobar con su arsenal de tangos, valses y milongas, además de invitar voces “para que demuestren lo que hacen”, convida Ángel.Consultado acerca de este fenómeno, Jeremías, uno de los hijos de Rubén Patagonia, comenta a Télam: “Mi viejo fue nombrado padrino artístico de los espectáculos callejeros porque él mostró que era necesario alentar a la participación en estos espacios populares como una decisión política de habilitar la llegada de propuestas de todo el país que son las que alimentan el fuego coscoíno más allá de lo que pasa en la Próspero Molina”.Siguiente eslabón de esa cadena, las peñas tienen este verano en Cosquín(uno de ellos, el Fogón Criollo, con entrada libre) y otro par de cuño marcadamente provinciano y familiar comoque se ufana de ser “la peña santiagueña más grande del país”.Un mural con el rostro de Bruno Arias define el carácter de, un ámbito de carácter juvenil que a las sillas y mesas añade una tribuna de madera y donde el jujeño es figura repetida como parte de un elenco rotativo que no se priva de otros nombres consagrados como los de Los Carabajal, Micaela Chauque y Orellana-Lucca, pero que también acogió la primera gira del prometedor terceto catamarqueño Cesalpinia.Con su patio de tierra, lamparitas y banderines multicolores y unas riquísimas empanadas caseras a $150 la unidad,se sostiene, paradójicamente, como espacio instituido para albergar lo alternativo.Cuando el miércoles se esté haciendo jueves, dará lugar a la experiencia cordobesa de lacon sus anfitriones naturales en la capital provincial: Mery y Juan Murúa, Juan Iñaki y Paola Bernal; el jueves ofrecerá unaa cargo de La Ferni-Nahuel Quipildor, Vero Marjbein y Dúo Turica-Doncel, entre más; y el viernes convocará sensibilidadesasumidas por Emilia Siede, Gredales, Nico Pérez y Raizal, por citar algunas.Pero, además, el lugar que es “un patio que se enciende”, según su lema, tendrá el jueves a las 19.30 un taller dea cargo de la coreógrafa Flor Vijnovich –conocida por su participación en las Olimpeñas porteñas de la orquesta folclórica- y el domingo a las 20 será sede de la presentación de un documental del trovador transerrano José Luis Aguirre.