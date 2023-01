Los jóvenes de Inglaterra y Gales se identifican con las identidades LGB

el 21 de marzo de 2021, ofreció por primera vez estadísticas del GobiernoPor primera vez el censo de 2021 preguntó a todas las personas mayores de 16 años sobre su identidad sexual y de género. /Foto: AFP.

Las cifras del censo

La juventud de Inglaterra y Gales, en comparación con la población general, según el último censo del Reino Unido sobre identidad de géneroEl diario británico The Guardian analizó este miércoles los resultados de los datos oficiales que no tienen precedentes, queEl censo realizado el 21 de marzo de 2021, ofreció por primera vez estadísticas del Gobierno, ya queEn Brighton and Hove, una ciudad conocida por su diversidad LGB+ desde hace mucho tiempo, casi uno de cada seis jóvenes se identifica como "algo distinto a heterosexual", lo cual es más del doble del promedio nacional en ese grupo etario.Casi una de cada 10 mujeres en el grupo de 16 a 24 años se identificó como LGB+ en comparación con el 2 % de las mujeres de 45 a 54 años.El censo de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) de Reino Unido reveló que, grupo etario que representa menos de un tercio de la población general.Según los datos recabados por el ONS, el total de personas LGB+ en Inglaterra y Gales fue deLa población general de mujeres es de contiene 1,5 millones.Además, en Inglaterra y Gales, quienes tienen entre 16 y 24 años dijeron tener tres veces más probabilidades de identificarse como bisexuales que como gays o lesbianas, y entre todos los grupos de edad, el 71 % de las personas bisexuales eran mujeres.De acuerdo al análisis,Según los últimos datos publicados por la ONS, la proporción de personas que se identifican como LGB+ fue más alta (6,9 %) entre las personas de 16 a 25 años y luego disminuyó con cada grupo de edad sucesivo hasta el 0,4 % en las personas de 75 años o más.Una portavoz de la organización benéfica LGBTQ+ Stonewall explicó al diario que esta disminución puede atribuirse al miedo de las personas mayores que se identifiquen como minorías sexuales por temor a la homofobia y la criminalización de la homosexualidad.A su vez, el informe destacó que el área de Anglesey, en el norte de Gales, registró el nivel más bajo de hombres LGB+ con un 1,8 %.