La denuncia ante la ONU permitió "mostrar al mundo" el lawfare en la región

El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.Foto: Fernando Valera

El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, sostuvo este miércoles que en la presentación que realizó el Gobierno nacional ante las Naciones Unidas (ONU)al considerar "que son parte de este mecanismo" de deslegitimación y persecución que se ejerce desde un sector de la Justicia."Hicimos una presentación en la cual mostramos al mundo la situación que está viviendo la región, no solo Argentina, frente al lawfare a dirigentes políticos. Fue focalizado en la condena a (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner e hicimos un relato de lo que estuvo pasando en este último tiempo", aseguró Pietragalla Corti en declaraciones a radio 10.Este lunes,, a partir de la práctica del 'lawfare'.Por medio de esta presentación,, una instancia en la que cada nación repasa anualmente la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos."Tenemos que romper con la proscripción que es poder visibilizar lo que estamos denunciando. No es un ataque al poder judicial, pero no podemos avalar ciertas actitudes que tienen", subrayó.En ese marco,"Las tapas de ayer de Clarín y La Nación diciendo que Naciones Unidas obligó o manifestó que Argentina tiene que respetar el poder judicial. Eso es una vergüenza porque es una mentira y una falacia. En otros momentos, los sectores de poder usaban las dictaduras militares y ahora usan el poder judicial, teníamos que visibilizarlo y lo vamos a seguir haciendo por más que les moleste", sostuvo el funcionario.Además,"Nos felicitaron por el examen que dimos porque hubo un cambio abismal desde el 2017 en cuanto a la implementación de políticas de derechos humanos", aseguró., Pietragalla Corti sostuvo que la exmandataria "es una figura que el campo nacional y popular necesita"."Es lo que mas deseo. Sabemos lo que genera Cristina en gran parte de la sociedad, su figura trasciende a sus dos mandatos. Es una figura mundial. La única manera de romper la proscripción es que las grandes mayorías empujen su candidatura", completó.Pietragalla Corti sobre la Vicepresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en el juicio de la causa Vialidad.