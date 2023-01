"No encuentro consuelo", el posteo del papá de la nena de dos años asesinada en Merlo

Los acusados del crimen de Milena, Milagros Esther Torres y Darío Eduardo Chamorro. Foto: Policía bonaerense.

El, hecho por el cual fueron detenidos su madre y a pareja de ella, manifestó mediante un posteo en las redes sociales que no encuentra consuelo ante lo sucedido."Que descanses en paz hija, te voy a extrañar mucho, hija. No sé cómo voy a hacer para poder seguir adelante, te amo hija...te voy a extrañar mucho amor de papá.. no encuentro palabras para expresar el dolor que siento...", publicó tras el crimenEn otra publicación, el padre de Milena agregó: "Es la justicia que tenemos. Como padre estoy destruido. Ahora que se haga justicia por mi hija. Y que no los larguen en 2 o 3 años como pasa muchas veces, que paguen lo que hicieron".El hombre se refirió así a la, cuando la Justicia de Familia de Pilar resolvió sacarla de su casa y restituírsela a su madre.Por su parte, a pocos días del crimen de Milena y cuando aún no había sido detenida, su madre también subió un mensaje a Facebook que poco después fue repudiado por numerosas personas al enterarse de su arresto."Mi princesa hermosa, justo ahora que te recuperé tiene que pasar todo esto. La verdad que es doloroso perder a alguien y justo vos te tuviste que ir mi bebé hermosa perdón porque no fui esa madre que se fije en todo, perdón bebé hermosa. Te juro que te voy a extrañar. El dolor que llevo dentro no se compara con nada. Eras tan chiquita, toda una vida por delante mi reina".La, quien en las últimas horas debió ser trasladado desde la comisaría San Antonio de Padua, donde estaba alojado, hasta la de Libertad, tras ser agredido por otros presos que lo arrinconaron en un sector de la celda, lo insultaron y lo golpearon en el rostro, según dijeron voceros judiciales a Télam.Si bien Chamorro no quiso hacer la denuncia, en ese hecho tomó intervención de oficio la UFI 2 de Morón, que dispuso un reconocimiento médico, aunque no se constataron lesiones, añadieron los informantes.De acuerdo a lo que va de la pesquisa del crimen, Milenadebido a que había conseguido un lugar para vivir cuando se mudó con Chamorro.La causa se inició el miércoles de la semana pasada cuando la pareja fue al hospital Héroes de Malvinas de Merlo con la niña ya fallecida yEs que el estudio forense reveló la presencia de "traumatismo de cráneo con sangrado, úlcera en la vejiga con daño hepático, traumatismo de abdomen con lesión hepática y una fisura en la tibia de la pierna derecha de aproximadamente un mes", por lo que la Justicia ordenó al arresto de su madre y su pareja por el delito de "homicidio agravado por el vínculo"Para ello la fiscal Adriana Suárez Corripio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Morón, ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar ubicada en la calle José Ingenieros al 1200 de la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, donde apresó a la pareja, quien se negó a declarar a ser indagada en el marco de la causa.