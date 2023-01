Giuliano: en el Gobierno anterior hubo un "desmoronamiento" del sistema ferroviario

“Argentina es el octavo país del mundo en extensión", aseguró Giuliano. Foto: Alfredo Luna.

“Nosotros cuidamos los costos, cuidamos las inversiones, llevamos adelante una política de seguimiento del sistema". Diego Giuliano

El, sostuvo este miércoles que “en el gobierno anterior hubo un desmoronamiento del sistema ferroviario”, y destacó la importancia del ferrocarril en el país y en las economías regionales.En declaraciones formuladas este miércoles a la mañana a Radio Nacional, Giuliano señaló el rol principal que cumple el sistema ferroviario en la presidencia de Alberto Fernández, en comparación con otras gestiones.“Fue un grave error de una época y de actores muy concretos, que algunos continúan con esa mirada de contrariedad, creer que sólo son asientos contables.”, expresó el funcionario nacional, y agregó: “Creemos en eso e invertimos en eso”.“Esa cuenta fría de cuanto entra y cuanto sale que se hizo en los 90`, no es la perspectiva que hemos desarrollado desde el Ministerio de Transporte durante la presidencia de Alberto Fernández, que tiene que ver con la internalidad, el impacto del sistema ferroviario en la economía regional, en el desarrollo de las comunidades, en la baja de costos logísticos”, aseveró.Agregó que “nosotros cuidamos los costos, cuidamos las inversiones, llevamos adelante una política de seguimiento del sistema, pero sobre todo analizamos el gran impacto social y económico, no sólo en lo que es el sistema de cargas donde ya tenemos los primeros resultados cuando vemos que el sistema transporta más de 8 millones y medio de toneladas, un 60 por ciento en un año y medio, y eso es un beneficio para los productores”.“Argentina- dijo- es el octavo país del mundo en extensión. No se concibe el transporte si no se tiene una política ferroviaria. Por extensión y lo que significa en un país como el nuestro llegar a los puertos y beneficiar al pequeño productor, a las pequeñas Pymes”.Aseveró Giuliano que. El ramal que para se cierra, contrasta con el aumento en la inversión ferroviaria que hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De 10 millones de dólares por año pasa a 1.200 millones de dólares por año, y hubo un tramo del gobierno anterior donde hubo un desmoronamiento de la inversión ferroviaria, y esto es un dato objetivo”.“Si seguimos con esta intermitencia es muy difícil llevar adelante una política pública ferroviaria, federal, que no tenga continuidad, por eso estamos trabajando con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) para que la reparación histórica del sistema ferroviario no dependa del humor o del marketing de un gestor del momento, sino”, insistió.“Estamos llevando adelante una política pública y no la vamos a abandonar”, concluyó Giuliano.