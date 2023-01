Independiente quedó inhibido por una deuda con América de México

Foto: TW @Independiente

, en este caso por una deuda con América de México, ypor los próximos tres mercados de pases o hasta abonar los seis millones de dólares por los pases de Silvio Romero y Cecilio Domínguez.La buena noticia en ese contexto negativo para el "Rojo" es que el entrenador, Leandro Stilitano,, porque la notificación oficial de la FIFA llegó después del arribo del uruguayo Baltasar Barcia.Sin embargo, el golpe más duro es que hasta el levantamiento de la deuda el club no podrá comprar jugadores y tampoco vender, por lo que se complicarían las salidas de Sergio Barreto, con diferentes sondeos del mercado local e internacional; y de Ayrton Costa, pretendido por Talleres de Córdoba y Newell's Old Boys de Rosario.Es por eso que la dirigencia de Fabián Doman se movió rápido en el mercado de pases, ya que sabía que se vendría este pedido por parte de uno de los gigantes mexicanos.Los nombres con los que contará el DT de Independiente son Rodrigo Rey (Gimnasia y Esgrima La Plata); los marcadores de punta Luciano Gómez (Argentinos Juniors) y Damián Pérez (Arsenal); y el defensor Javier Báez (Rosario Central).También están los mediocampistas Kevin López (Quilmes), Agustín Mulet (Vélez Sarsfield), Baltasar Barcia (Rentistas, Uruguay) y Martín Sarrafiore (Vasco Da Gama), más los delanteros Martín Cauteruccio (Aldosivi de Mar del Plata), Mauricio Cuero (Banfield) y Matías Giménez (San Martín de San Juan).El plantel de Independiente viajará el viernes a Córdoba, en donde se enfrentará en el debut del torneo de la Liga Profesional a Talleres, el sábado a las 19.15, con 6 mil entradas disponibles para sus hinchas.Por su parte,, de cara al debut en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que será el próximo viernes, cuando visite a Defensa y Justicia.Mediante un comunicado, la dirigencia del "Globo" detalló que abonó cerca de 210 millones de pesos para levantar las inhibiciones que pesaban sobre el club.Esas inhibiciones habían sido presentadas en la justicia por empresas vinculadas al expresidente de la institución de Parque de los Patricios, quien estuvo al frente del club durante diez años, hasta que perdió las últimas elecciones en febrero de 2021 con David Garzón.De esta manera, el director técnico de Huracán, Diego Dabove, podrá utilizar a los ocho refuerzos que sumó para la nueva temporada, que tendrá competencia en el torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores.Las incorporaciones son: Lucas Castro y Gastón Sauro, ambos desde Sarmiento de Junín; Fernando Torrent, de Rosario Central; Valentín Burgoa, de Godoy Cruz; Joaquín Novillo, de Colón de Santa Fe; Rodrigo Lugo, de Mitre de Santiago del Estero; Walter Mazzantti, de Huachipato de Chile; y Juan Manuel García, de Newell's.El cuerpo técnico también espera una resolución con respecto a los suspendidos de la temporada anterior, para ver si puede utilizar a Federico Fattori.Un probable once del "Globo" sería con Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla y Lucas Carrizo; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Fattori o Fernando Godoy y Juan Gauto o Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero.El debut de Huracán será el viernes a las 21.30 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de TNT Sports.