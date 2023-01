"La unidad demostrada en la Celac puede ser un cambio trascendental"

Foto: Leo Vaca.

Foto: Victoria Egurza.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo este miércoles que la unidad demostrada durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "puede ser un cambio trascendental" y subrayó que en la región existe un consenso sobre la necesidad de avanzar en una construcción que le permita "enfrentar los desafíos del presente"."Hubo asistencia perfecta y no sé qué otro gobierno podría haberlo logrado. Está en todos los diarios del mundo cómo sucedió la Celac y la fortaleza que puede tener esta unidad. Realmente puede ser un cambio trascendental para lo que se viene", destacó Cerruti en declaraciones a Radio Perfil.En ese sentido, la funcionaria sostuvo quey los presidentes que no vinieron "mandaron unos videos que escuchamos con muchísima atención"."También vino un representante del (presidente de Estados Unidos Joe) Biden (Christopher Dodd) que tuvo expresiones muy importantes en el mismo sentido de refrendar el lema de esta Cumbre: `Unidad en la diversidad`".La portavoz sostuvo que aunque puede haber "diferentes miradas" sobre determinados temas entre los distintos paísesY agregó que el representante del presidente Biden realizó "un llamado muy fuerte al sostén de la democracia en Latinoamérica haciendo referencia a lo que había sucedido en Brasil" luego de que asumiera a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva.Al ser consultada por las expresiones de apoyo al gobierno argentino manifestadas por el mandatario brasileño, Cerruti sostuvo que hubo "un respaldo muy fuerte desde el primer momento" y aseguró que hay "una relación fuerte personal y de agradecimiento" hacia Alberto Fernández."Dijo con mucha claridad que no tenía dudas de que no quería que triunfe la derecha en Argentina para poder seguir transitando juntos este camino. Lula demostró que está renovando su alianza con Argentina.", indicó.Por otro lado, la portavoz criticó que algunos periodistas ignoran que "lo de ayer fue realmente de una importancia trascendente"."Parece que están enojados y hacen berrinche contra el gobierno", señaló.Finalmente, Cerruti sostuvo que "después de haber pasado momentos muy difíciles estamos llegando al momento de cosechar lo que se sembró en medio de tempestades, de la pandemia y de la guerra"."Sabemos que falta un montón, pero se puso en marcha la maquinaria para que estemos mejor.", completó.