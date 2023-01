Esmé Bianco llegó a un acuerdo extrajudicial con Marilyn Manson, demandado por abusos

Esmé Bianco dijo que no dio a conocer lo ocurrido por temor a que su carrera como actriz no pudiera prosperar / Foto: archivo.

La, llegó a un acuerdo extrajudicial con el músico Marilyn Manson en su demanda por diversas agresiones sexuales,Así lo confirmó su abogado Jay Ellwanger a la revista Rolling Stone, a través de un breve comunicado en el que afirma que "la señorita Bianco(verdadero nombre del artista) con el fin de seguir adelante con su vida y su carrera".Sin embargo, el letrado no brindó precisiones sobre los términos del acuerdo alcanzado por laLa relación entre Bianco y el músico se remonta a la segunda mitad de la década del 2000, cuando fue convocada para protagonizar un videoclip.Según el relato de la actriz, fue obligada a hospedarse en la casa de Marilyn Manson, quienAl momento de presentar la demanda, Bianco contó que en su momento no quiso dar a conocer lo ocurrido por temor a que su carrera como actriz no pudiera prosperar.El acuerdo extrajudicial llega pocos días después de que un juez de Los Ángeles desestimara otra demanda de una mujer contra el músico por agresión sexual, tras la renuncia del abogado de la supuesta víctima. Sin embargo, la causa podría reabrirse si la mujer designa a un nuevo representante legal.En tanto,por abusos, las cuales pusieron un freno a su carrera musical.