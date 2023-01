Di María y Paredes elogiaron al "Dibu" Martínez: "Esa atajada nos dio el Mundial"

Emiliano Martínez y su gran tapada en la final del Mundial ante Kolo Muani.

Ángel Di María y Leandro Paredes elogiaron este miércoles al arquero Emiliano "Dibu" Martínez y remarcaron que la atajada ante el francés Randal Kolo Muani fue clave para la conquista del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022.durante una entrevista especial con la cadena italiana DAZN donde repasaron el último título del Mundo."Esa atajada nos dio el Mundial, sin dudas. Si nos hacían ese gol se terminaba y no había otra chance", agregó Paredes sobre la tapada en el minuto 123 de la prórroga.Los jugadores de Juventus elogiaron al arquero del seleccionado argentino y recordaron su ingreso al plantel en la previa de la Copa América 2021.Le tocó entrar a jugar por el Covid de un compañero (Franco Armani) y lo hizo muy bien.", expresó Paredes.Por su parte, "Fideo" Di María destacó: "Mucha gente lo criticaba por dónde atajaba, decían que no lo conocía nadie y"."De lo loco que está, todas las cosas que dice terminan siendo así. Estoy feliz y orgulloso por lo que hizo, por lo que logró y porque", agregó el autor de uno de los goles en la final ante Francia.Durante la entrevista exclusiva llamada "Muchachos", en referencia a la canción de la hinchada argentina,"En realidad es así siempre, en los entrenamientos, en los partidos y cuando estamos concentrados. No cambia. Mucha gente lo criticaba por lo que hacía y. Lo vive de esa manera y no hay otra cosa", concluyó el rosarino.