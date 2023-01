Taxistas y remiseros levantaron el paro de actividades en Mar del Plata. Foto: Diego Izquierdo

Fue en reclamo al cumplimiento de una ordenanza municipal que dispone controles para las aplicaciones como Uber y Cabify. Foto: Diego Izquierdo

Conductores de taxis y remises de Mar del Plata levantaron este miércoles el paro de actividades qu, en reclamo al cumplimiento de una ordenanza municipal que dispone controles para las aplicaciones como Uber y Cabify que son solicitadas para brindar servicios de transporte de pasajeros."Hemos realizado una asamblea con los compañeros y decidimos levantar la medida de fuerza aunque nos mantenemos en alerta y esperemos que el intendente (Guillermo Montenegro) nos llame y se empiecen a controlar. Queremos que las plataformas digitales para pedir servicio de pasajeros dejen de funcionar",Ante este conflicto, Montenegro había manifestado que su gestión "no iba a aceptar extorsiones ni aprietes" por parte de los choferes que ayer habían realizado manifestaciones que ocasionaron interrupciones de tránsito en la ciudad que se encuentra en plena temporada veraniega."Estaremos presentando hoy una denuncia penal por los cortes que choferes de remises y taxistas llevaron a cabo en la ciudad. Ensuciaron la imagen de nuestra cuidad en una época tan importante y complicaron a los vecinos que circulan, generando un claro problema para el laburo de los marplatenses. No están defendiendo el trabajo, están extorsionando y tomando de rehén a los vecinos y turistas", expresó el jefe comunal en sus redes sociales."A nosotros nos piden un seguro especial y para pasajeros. Además debemos contar con una serie de requisitos para operar y a las plataformas digitales no les piden nada. Son una competencia desleal y además que están funcionando como un transporte público sin respetar las reglamentaciones municipales", señaló Sánchez.