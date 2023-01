Djokovic es semifinalista del Abierto de Australia tras vencer a Rublev

Djokovic sigue en carrera en busca de su 22 Grand Slam (AFP).

Tommy Paul buscará cortar la racha de Novak Djokovic en el Abierto de Australia.

Tommy Paul venció a Ben Shelton en "duelo" estadounidense y es semifinalista en Melbourne

Tisisipas y Khachanov se verán las caras en semis

El serbio Novak Djokovic (4to. en el ranking mundial ATP) le ganó este miércoles al ruso Andrey Rublev (5) y avanzó a las semifinales del Abierto de Australia de tenis, en donde jugará frente al estadounidense Tommy Paul (35).Djokovic, queque se desarrolla en Melbourne, superó a Rublev por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y tres minutos de juego.. En la semifinal de Australia jugará ante el estadounidense Tommy Paul, quien superó a su compatriota Ben Shelton (89), de 20 años, por 7-6 (8/6 el tie break), 6-3, 5-7 y 6-4, en tres horas y seis minutos.En la restante semifinal en Melbourne, el griego Stéfanos Tsitsipas (4) jugará ante el ruso Karen Khachanov (18).El estadounidense Tommy Paul, 35 en el ranking mundial de la ATP, es semifinalista del Abierto de Australia tras vencer a su compatriota Ben Shelton (89), de solo 20 años, por 7-6 (8-6), 6-3, 5-7 y 6-4, en tres horas y seis minutos.Paul se enfrentó a una de las sensaciones del torneo, Ben Shelton, quien en su primer viaje fuera de Estados Unidos aspiraba a convertirse en el tenista más joven en llegar a las semifinales del Grand Slam oceánico desde 1992.Además,, que perdió entonces ante Roger Federer.Shelton accedió a cuartos de final en la que fue su segunda participación en un torneo de estas características. Su debut en un Grand Slam se produjo en el US Open 2022, cuando cayó en primera ronda contra el portugués Nuno Borges en cinco sets.El griego Stéfanos Tsitsipas, cuarto en el escalafón mundial de la ATP, venció este martes al checo Jiri Lehecka (71) por 6-3, 7-6 (7-2 el tie break) y 6-4, y avanzó a las semifinales del Abierto de Australia.Ahora el griego jugará en esa instancia ante el ruso Karen Khachanov (18) quien venció al estadounidense Sebastian Korda (29) por 7-6 (7-5 el tie break), 6-3, 3-0 y abandono.Tsistsipas, de 24 años, superó a Lehecka, de 21, una de las sorpresas del certamen ya que nunca había avanzado tanto en un Grand Slam, en dos horas y 17 minutos de juego.El tenista griego fue finalista del Roland Garros en 2021, cuando perdió la final ante el serbio Novak Djokovic. Ahora avanzó por cuarta vez a la semifinal del Open oceánico, en donde cayó en las ocasiones anteriores ante el español Rafael Nadal, y dos veces ante el ruso Daniil Medvedev.Khachanov, por su lado, logró clasificar por segunda vez consecutiva a una semifinal de Grand Slam, tras caer en las del Abierto de Estados Unidos contra el noruego Casper Ruud.El tenista ruso eliminó al hijo de Petr Korda, ganador de Australia 1998 ante el chileno Marcelo Ríos, aprovechando una lesión en la muñeca derecha que lo llevó a abandonar en el tercer set.