Comienzan los alegatos en el juicio a los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa

La estretegia de la defensa de los acusados

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva adelante en la ciudad de Dolores entrará este miércoles en su etapa de alegatos, dondecon relación a las condenas y penas que se solicitarán para los ocho acusados por el homicidio del joven estudiante de abogacía, mientras queEsta instancia, que continuará este jueves, llega tras la finalización de las audiencias correspondientes a la presentación de pruebas y testigos.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores comenzarán los alegatos con la exposición de los fiscales de juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García.Durante la misma jornada tambiénFernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, representantes de los padres de Báez Sosa, Silvino Báez y Graciela Sosa.Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados del particular damnificado adelantaron que continuarán con la acusación con la que la causa fue elevada a juicio y en la que los ocho acusados son considerados responsables del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", que prevé una pena de prisión perpetua, y "lesiones", en relación a los ataque sufridos por amigos de Fernando.Por su parte,, a cargo del abogado Hugo Tomei, representante de los acusados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que, que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.En tanto,frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.Las denominadas "últimas palabras" son una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que como último acto, el presidente o la presidenta del tribunal "preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar" y luego "cerrará el debate".Durante la etapa de pruebas solicitaron declarar Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli; mientras que Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Enzo Comelli aptaron por no hacerlo.Como familiares de la víctima, también estarán en condiciones de decir unas últimas palabras los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque en su caso deberán solicitarlo sus representantes en calidad de particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.Fuentes cercanas a la acusación particular indicaron que, y en caso de que la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, lo permita, hablarán recién cuando haya finalizado su alegato el defensor de los jóvenes imputados.Una vez que finalicen los alegatos y las últimas palabras de los acusados,, entre ellos familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.