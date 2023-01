Cafiero destacó la idea de "revitalizar los mecanismos extrarregionales"

Foto: Victor Carreira.

Comenzó la VII Cumbre 🇦🇷 de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.



Aquí están presentes los 33 países practicando un multilateralismo solidario para vencer con diálogo y respeto la cultura del odio.#UnidadEnLaDiversidad pic.twitter.com/NRd5w3rOcz — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 24, 2023

Líderes de la Celac abogaron por la unidad en la diversidad y demandaron acciones concretas que reflejen la integración de la región



✍️ Marianela Mayer y Cecilia Becaríahttps://t.co/no1KPU9d8A — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 25, 2023

Foto: Victor Carreira.

El cancillerdestacó este martes la idea decon países como "India, China, y la Unión Europea" y abogó por "explorar el camino de un mecanismo con Unión Africana Asean", al advertir que se trata de "mecanismos esenciales para América Latina y el Caribe" que fijan un "testimonio de paz ante la incertidumbre y la guerra".En una conferencia de prensa ofrecida tras el cierre de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños () que se realizó en Buenos Aires, Cafiero señaló que "América Latina y el Caribe es la zona de paz más densamente poblada en el mundo".Al hacer un balance de la cumbre, el canciller comentó que "se logró el consenso de la declaración de Buenos Aires y se lograron los consensos necesarios para las 11 declaraciones temáticas".Además, refirió.Para Cafiero, es importante "plantear los desafíos que tenemos como región" para zanjar "las brechas de desigualdad", y señaló que "encontrar sendas crecimiento económico y social son parte discusiones que hemos tenido hoy".El funcionario remarcó que "el camino que la Argentina le imprimió a la Celac en su presidencia pro tempore fue el adecuado, en una gestión en la post pandemia con la vacunación, y luego con la guerra" en Ucrania, por lo que se pudo "anteponer ante cada desafío la necesidad de mayor integración".Según Cafiero, "la globalización está en decadencia y elpara nuestro pueblo y para relacionarnos con todo el mundo".Sobre la crisis política en Perú manifestó que "durante la jornada de trabajo hubo 33 declaraciones" en las cuales "algunos países tocaron la temática y laque está llevándose adelante respecto a la violencia institucional, y para todos fue un tema de relevancia"."Algunos lo tocaron y otros no, pero para el conjunto de los países respeto a los derechos humanos es esencial y lo venimos planteando en todos los foros, que vuelvan a la senda de los derechos humanos", completó.Sobre la filtración de un audio grabado de la canciller chilena Antonia Urrejola durante una conversación reservada con sus colaboradores, en la que la diplomática hablaba sobre cómo responder unas críticas previas del embajador argentino en, acerca de la cancelación de un proyecto minero, Cafiero indicó que"Estamos trabajando en la integración con Chile, sobre todo con (el presidente), por la afinidad en las necesidades de nuestros pueblos", manifestó.Puntualizó que "", y ejemplificó con la "integración energética, de fibra óptica", además de que, dijo, "pensar en cadenas regionales de producción, donde se agregue valor, se ven potencialidades".En cuanto a declaraciones previas del mandatario uruguayosobre la necesidad de que estos foros no se conviertan en "un club de amigos", el canciller argentino contestó que ", con "las opiniones en la mesa".En otro apartado agradeció a la prensa por "haberle dado difusión al encuentro más relevante de política exterior de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños"."Habrá líneas editoriales, y desde la Argentina practicamos la libertad de expresión, y quiero agradecer por haber estado todo el día aquí cubriendo la participación de los lideres en una Cumbre que hace muchos años no se daba y que practica el multilateralismo solidario que queremos promover América Latina y el Caribe", puntualizó.