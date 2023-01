Abdo Benítez llamó a una integración latinoamericana sincera mediante la Celac

Foto: archivo AFP

VII Cumbre del CELAC. https://t.co/m3NWvGtKG5 — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 24, 2023

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se mostró este martes esperanzado en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se convierta en un espacio de debate "sincero" y de integración, donde se pueda hallar soluciones a las necesidades de la región.durante su intervención en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Celac, en Buenos Aires., expresó el mandatario, después de afirmar que esta reunión será su "última intervención como presidente".En agosto próximo, Abdo Benítez entregará el gobierno a quien sea consagrado como su sucesor en las elecciones generales de abril.De acuerdo con Abdo Benítez,, no así de intromisión, donde se puedan hallar soluciones a crisis que acechan a las democracias., subrayó.En ese sentido, planteó la diagramación deEl jefe del Estado paraguayo abogó por la, cometido el 10 de mayo de 2022 en la Isla Barú, en la ciudad de Cartagena de Indias.También apeló a la construcción de un destino común para la región, basado en una hoja de ruta para conectar al mundo, en la que no se requieran afinidades políticas para encontrar soluciones., agregó y resaltó que "el diálogo tiene que ser sincero".El mandatario paraguayo se refirió además a los hechos ocurridos en Perú y en Brasil, y"La democracia como sistema de gobierno si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí, las elecciones nos dan legitimidad de origen pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al estado de derecho, la separación y la independencia de los poderes", subrayó Abdo Benítez.