La producción de petróleo no convencional marcó nuevo récord en diciembre

La producción de petróleo no convencional en Argentina, lo que significó el, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía.Al respecto, la secretaria del área,destacó en un comunicado que "hemos cerrado el 2022 con máximos históricos de producción de petróleo" y aseguró que "se fue elevando la vara mes a mes y rompiendo récords de producción no convencional durante todo el año y diciembre no fue la excepción".Sobre su gestión al frente de Energía, resaltó que "junto al ministro Sergio Massa estamos convencidos que las subas en los volúmenes de petróleo (no convencional) potencian la cadena de valor,".A nivel general, los números de producción de petróleo correspondientes al último mes de 2022 difundidos por la Secretaría ratificaron el sostenido incremento de la actividad en la Argentina.En efecto, en diciembre se destacó el número de 622.500 barriles diarios en promedio, que permitió superar los, lo que representó el mayor registro total desde el año 2009, precisó la Secretaría.En tanto, en el acumulado anual, la producción total de petróleo de la Argentina alcanzó 2022 los 34.346.420 m3, equivalente a 591.800 barriles promedio diarios, lo que significó un fuerte incremento del 13,1% respecto a 2021.De este total, la no convencional representó el 45%, participación que refleja la consolidación del aporte de este método productivo al conjunto de la actividad hidrocarburífera de la Argentina, destacó el comunicado.En cifras, en diciembre el shale oil contribuyó con 282.400 barriles diarios y marcó un nuevo récord histórico.De esta forma, el volumen fue 2,1% superior al del mes inmediatamente anterior y cristalizó un incremento de 32,9% en el cotejo interanual.Para alcanzar estos resultados, el aporte fundamental lo dio la formación de Vaca Muerta con 276.500 barriles diarios, lo que significó un incremento de 2,3% respecto de noviembre último y un alza del 33,9% en relación a diciembre de 2021.Por otra parte, desde el punto de vista empresarial, la petrolera nacional YPF volvió a liderar el ranking de producción con un total de crudo en los 12 meses de 2022 de 16.349.508 m3 que fue el equivalente a 281.747 barriles diarios, un 14% más frente a 2021, cuando alcanzó los 14.304.343 m3 y los 246.498 barriles diarios.