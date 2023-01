Tras los alegatos, los rugbiers y los padres de Fernando podrán hablar por última vez

Los ocho detenidos por el crimen de Báez Sosa. Foto: Diego Izquierdo

La madre de Fernando durante la manifestación.

Sobre los alegatos

La acusación y la defensa

Los imputados y padres de Fernando podrán hablar por última vez antes de la sentencia.

La etapa de alegatos que se desarrollará desde el próximo miércoles y hasta el jueves en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell,antes de que los tres miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores determinen si son o no culpables,Las denominadasson una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, quey luego "cerrará el debate".Fuentes judiciales indicaron que, como la que los acusados tienen derecho a brindar en cualquier momento durante la etapa de recepción de la prueba en el juicio,Será la última chance de hablar antes de la sentencia para Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)., será además la posibilidad de decir algo por primera vez desde que el juicio se puso en marcha el último 2 de enero, ya que son los únicos tres acusados que no rompieron su silencio durante las 13 jornadas de testimonios., Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque en su caso deberán solicitarlo sus representantes en calidad de particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.Fuentes cercanas a la acusación particular indicaron que ambos padres tienen intención de hacer uso de ese derecho, y en caso de que la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, lo permita, hablarán recién el jueves, cuando haya finalizado su alegato el defensor de los jóvenes imputados, Hugo Tomei.Esta instancia se pondrá en marcha el próximo miércoles desde las 9 en el primer piso de los tribunales locales,Luego lo harán Burlando, Améndola y Facundo Améndola, y al día siguiente será el turno de Tomei, acompañado por Eliana Pertossi, hermana de Ciro y Luciano, y prima de Lucas.La instancia será transmitida por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, como ocurrió con la apertura del juico., que prevé una pena de prisión perpetua.Los ocho jóvenes, por la agresión sufrida por los amigos de Fernando que trataron de ayudarlo frente al boliche "Le Brique" de GesellPor otra parte,esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de una pelea,Finalizados los alegatos de todas la partes,El debate oral se extendió a través de 13 jornadas de presentación de pruebas y el testimonio de 87 personas, entre ellos familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.Los ocho imputados aguardaban los alegatos alojados en la alcaldía de la Unidad Penal 6 de Dolores, donde fueron trasladados desde la cárcel Melchor Romero el 1° de enero, previo al inicio del juicio.Los miércoles de cada semana recibieron la visita de sus familiares, quienes además les llevaron mercadería y elementos para el aseo personal., según le confirmó a Télam un allegado a los imputados.Por otra parte, Graciela y Silvino, los padres del joven asesinado, aguardan los alegatos en la ciudad de Dolores, donde el último viernes repartieron la mercadería que fue donada durante el acto interreligioso que realizaron en homenaje a su hijo al cumplirse tres años de su homicidio.