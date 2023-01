La Corona británica demandará a Twitter por no pagar el alquiler de oficinas de Londres

Elos Musk, deudor y magnate. / Foto: AFP

Crown Estate, organismo encargado de gestionar los bienes de la familia real británica, anunció que emprenderá acciones legales contra la red social estadounidense Twitter por el incumplimiento de pago de alquiler de su sede en Londres.La semana pasada,, según informaron medios británicos.Los atrasos corresponderían al alquiler de un espacio de oficinas ubicado cerca de Piccadilly Circus en el centro de Londres.Esta situación se da luego de que Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, pagara 44 mil millones de dólares (36 mil millones de libras) para tomar el control de Twitter en octubre del año pasado.Esta adquisición fue acompañada por una drástica reducción de la fuerza laboral global de la empresa, de alrededor de 7.000 a 2.300 empleados, y el no pago del alquiler de varias de sus oficinas.Crown Estate contactó previamente a Twitter sobre los atrasos en el alquiler del espacio de oficinas en Air Street, y al no recibir respuesta, decidió emprender acciones legales.(FW)Crown Estate contactó previamente a Twitter sobre los atrasos en el alquiler del espacio de oficinas en Air Street, y al no recibir respuesta, decidió emprender acciones legales(S), entre otras.Sus ganancias generan el 15% del excedente anual para el Tesoro, conocido como Subvención Soberana, para apoyar los deberes oficiales.Los ingresos del organismo se entregan al Tesoro británico de acuerdo con un acuerdo centenario, de forma que el monarca Carlos III recupera parte de ellos a través de una subvención anual destinada a financiar los gastos de la casa real. Mientras tanto, según BBC News,