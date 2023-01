Taxistas y remiseros realizan un paro y movilización en Mar del Plata

Taxis y remises realizan paro de actividades con movilización por las calles de la ciudad / Foto: Diego Izquierdo.

La medida es por tiempo indeterminado según indicaron los sindicalistas / Foto: Diego Izquierdo.

Conductores de taxis y remises comenzaron este martes unpor las calles de la ciudad de Mar del Plata para reclamarle a la administración municipal que encabeza Guillermo Montenegro (JxC) que cumpla la ordenanza que prohíbe elque se utilizan para solicitar transporte de pasajeros.A las 8.30 comenzaron agruparse centenares de taxistas con sus vehículos en el cruce de Guemes y avenida Colon, y dos horas mas tarde comenzaron una movilización por las diferentes calles de Mar del Plata, lo que provocó inconvenientes en el tránsito.Minutos antes de las 11, los choferes volvieron a detener la marcha sobre la Avenida Costanera de Mar del Plata, donde se formó una caravana de más de diez cuadras de vehículos de alquiler.Elexpresó a Télam "la medida empezó hoy (por este martes) yy nos de una respuesta satisfactoria a nuestro pedidos"."Nos quedaremos acá (pleno sector costero de Playa Grande) hasta que el intendente o Santiago Bonifatti (secretario de Gobierno) nos atienda, que venga hablar con nosotros y nos asegure que no permitirán que funcionen estas aplicaciones que en si actúan bajo la ilegalidad. A nosotros para circular, para funcionar, el Municipio nos pide circular bajo ciertas normas. Es una competencia desleal", sentencio el gremialista.Hace una semana atrás las cooperativas de taxis y remises habían anunciado que si el Gobierno Municipal no los atendía y escuchaban sus reclamos iban a realizar un paro y movilización por las calles céntricas de Mar del Plata en plena temporada de verano y cuando la ciudad vive una de sus mejores veranos.Por su parte,, sostuvo "el intendente hizo oídos sordos a nuestros reclamos"."Nosotros queremos que Montenegro en vez de hacer política y pensar en las elecciones nos atienda y no permita el funcionamiento de aplicaciones que no tienen autorización municipal para circular como transporte publico", indicó Seip durante la protesta.