El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, afirmó hoy en Buenos Aires que el destino de América del Sur pasa por el fortalecimiento del Mercosur.

El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, afirmó este martes en Buenos Aires quey señaló que ese es el objetivo de la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Argentina y Uruguay. "El destino y el éxito de América del Sur pasan por el fortalecimiento del Mercosur. No tengo ninguna duda",(Celac) que se celebra este martes en la capital argentina.En ese sentido,, que atraviesa fuertes divisiones internas, principalmente por la voluntad del presidente Luis Lacalle Pou de impulsar acuerdos bilaterales con China."Eso lo veremos mañana", apuntó, en referencia a la visita a Montevideo.Si bien admitió que no tiene conocimiento de los términos en los que está siendo negociado el acuerdo entre Uruguay y el gigante asiático, señaló que no es algo "nuevo" en la historia del bloque comercial.El titular de Economía, que integra la comitiva brasileña que acompaña a Lula en su primer viaje al exterior,"Es 100% importante para Brasil. Por más que la Celac no sea un organismo formal, es el único foro que congrega a todas las naciones de América Latina y el Caribe", destacó.Además,"La moneda única era una idea de (el exministro de Economía brasileño) Pablo Guedes, como el euro, pero en una moneda común las monedas nacionales permanecen. El incentivo para Brasil de una moneda común es el intercambio comercial sin la necesidad de recurrir a una moneda extranjera", sentenció.