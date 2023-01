Encontraron en buen estado de salud a la adolescente de José C Paz

"Estoy bien, la Policía me encontró el sábado y me trajeron a mi casa".

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

Liz Fabiana Ferreira Oliveira, la adolescente de 15 años oriunda de la localidad bonaerense de José C. Paz que era buscada por su familia desde hace tres semanas , apareció en las últimas horas en buen estado de salud en la casa de un amigo en la ciudad de Buenos Aires, según se informó este martes., dijo a Télam Ferreira Oliveira, quien había dejado su hogar en el Barrio Mirador de Altube tras discutir con su madre el pasado 4 de enero.Elida Par Oliveira, madre de la adolescente,en la comisaría tercera de José C. Paz y acudido a los medios de comunicación para difundir la búsqueda.La mujer contó que le "prohibía" tener redes sociales a su hija, pero que al revisar el celular y verificar que había borrado todos los mensajes de WhatsApp y contactos, bajó las aplicaciones de Facebook e Instagram, y encontró las cuentas de su hija."Vi un mensaje donde mi hija le agradecía por el peluche a un tal M.", contó la mujer, quien confesó que le revisaba el celular seguido y "no había visto sus redes sociales porque seguramente borraba las aplicaciones".Al ser consultada sobre el peluche y si se lo había regalado una persona mayor que conoció en las redes sociales, como contó su madre, la adolescente asintió y aclaró que no se trataba de la misma persona con la que estuvo en la ciudad de Buenos Aires.