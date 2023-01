El ex futbolista Gareth Bale jugará un torneo del PGA Tour de golf

Bale y su pasión por el golf. / Foto: TW@GarethBale11.

, ex futbolista galés quien jugó en el Real Madrid y representó a su país en el mundial de Qatar 2022, a un mes de anunciar su retiro, emprenderá su nueva actividad como golfista y tomará parte de un certamen del PGA Tour.club inglésPro-Am, un torneo del PGA Tour, el organizador de giras profesionales de golf en los Estados Unidos y América del Norte,, indicó este martes el diario deportivo español Marca.2022 en la fase de grupos (con un empate y dos derrotas),, en la cual con el Real Madrid ganó cinco Champions League.Bale, de 33 años, nunca ocultó que su verdadera pasión era el golf: en los tiempos en que el italiano Carlo Ancelotti y el francés Zinedine Zidane, ex entrenadores del equipo "merengue", lo dejaban afuera frecuentemente de las convocatorias, el ex volante zurdo se dedicaba a jugar en los fairways.Alejado de la práctica del fútbol profesional, Bale volverá al golf, su gran pasión, para competir en el AT&T Pebble Beach Pro-Am entre el 2 y el 5 de febrero.