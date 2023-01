Mascherano: "No hay excusas, no estuvimos a la altura"

Foto: Irma Montiel.

seleccionado argentinode fútbol, derrota sufrida este lunes ante Brasil por 3 a 1 en el Sudamericano de Colombia."No hay excusas, no estuvimos a la altura y esa es la realidad. Hay que mejorar muchísimo", señaló el excapitán del seleccionado mayor y subcampeón mundial en Brasil 2014 a la hora de evaluar lo realizado por Argentina ante el combinado brasileño.En cuanto al desarrollo del encuentro, Mascherano dijo a DirecTV Sports que "no hay mucho para decir, fuimos ampliamente superados por Brasil. Queda hacerse responsable y yo lo soy".tras la segunda derrota consecutiva de la "albiceleste" en el torneo, ya que en su debut cayó ante Paraguay por 2-1 el sábado pasado.El equipo argentino quedó al borde de la eliminación para clasificar al hexagonal final, lo que significaría no participar de la Copa del Mundo de Malasia y en los Juegos Panamericanos de Chile.Argentina perdía por 1-0 cuando el volante ofensivo Gino Infantino marró un tiro penal."Sería buscar una excusa hablar del penal, desde el minuto cero no entramos en partido. Sufrimos un gol muy rápido y después nunca pudimos construir buen juego", continuó su análisis el DT.Mascherano se lamentó por la pobre tarea del equipo en el certamen: "Queremos entender por qué no nos animamos a hacer lo que estamos acostumbrados. Después de un año de entrenamientos, trabajos y de varios torneos en donde pudimos hacerlo, en la cita más importante nos cuesta, y eso preocupa", agregó.cuenta ahora con escasas posibilidades de clasificar, ya que