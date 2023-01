Lula: "Volveremos a un intercambio comercial de 40 mil millones de dólares o más"

Foto: Alfredo Luna

Foto: Cris Sile

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes por la noche que con su colega de la Argentina, Alberto Fernández, asumió el compromiso de que ambos países vuelvan a tener un intercambio comercial por "40 mil millones de dólares o más", como ocurrió en 2010, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.Da Silva dijo que con la presidencia de Jair Bolsonaro "Brasil entró en un retroceso que jamás imaginé a lo largo de cuatro años".Sostuvo queAñadió que se produjo una especie de "bloqueo de la humanidad contra Brasil", pero "Brasil no estaba bloqueado, era la mente del presidente de la República de Brasil que no permitía que Brasil siguiera con su proceso".Lula enfatizó entonces que"Vamos juntos a fortalecer y a reconstruir el Mercosur, incluso con la participación de Bolivia", exclamó, mientras estaba a su lado el expresidente de ese país, Evo Morales.Añadió que "vamos a recrear la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), porque en este período todos tenemos que comprender que solos somos débiles, pero juntos podemos crear la gran nación soñada por (Simón) Bolívar y tanta gente que soñó con eso".Interrumpido por aplausos constantemente casi después de cada frase que pronunciabaafirmó, y completó que un "felicitaciones Argentina, felicitaciones Latinoamérica".Pese a que había anticipado que eran sus últimas palabras, retomó su discurso político y económico y recordó que hubo una época en el que el comercio bilateral entre la Argentina y Brasil era de "apenas de 7.000 millones de dólares, y en 2010 llegamos a 40.000 millones".PeroSeguidamente destacó su deseo de que "nuestra relación no sea apenas comercial, que nuestras diferencias queden solamente en el fútbol y construyamos una fuerte alianza comercial, política y social".