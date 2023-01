Asesinaron a padre e hijo en una zona rural de Zárate en un intento de robo

"Es una zona descampada y oscura, por lo que no hay otros testigos presenciales ni cámaras de seguridad en el lugar", indicó a Télam un investigador, policial.

Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos por un delincuente que ingresó a su predio rural de la ciudad bonaerense dey los investigadores creen queque la familia había cobrado de la cosecha de frutillas y que finalmente no se llevaron de la escena del doble crimen, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.El hecho ocurrió este domingo, cerca de las 23, en un inmueble ubicado en una calle sin nombre del, un sitio de quintas para la siembra de la mencionada ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, donde se encontrabanSegún las fuentes, todo comenzó cuando el hijo estaba en un sector al aire libre del predio yAnte esta situación, el menor de los Oña se abalanzó sobre el asaltante y se trenzó en lucha; y en medio del forcejeo, el delincuente realizó tres disparos, al menos uno de los cualesde la víctima., que alertó a su marido Venencio, que se encontraba con ella en el interior de la vivienda del establecimiento.Las fuentes señalaron que el padre del joven baleado también se resistió al asalto yTras los disparos, el delincuente amenazó a la esposa de Venencio y también le exigió la entrega de dinero, a lo que la mujer le dijo que no tenían. En esas circunstancias,Luego del asalto, padre e hijo baleados fueron trasladados a bordo de una camioneta Mercedes Sprinter de un vecino al hospital Zonal de Zárate, donde finalmenteEn tanto, los pesquisas que trabajaron posteriormente en la escena del crimen, y que se cree era el botín que buscaba el asesino, que hasta esta tarde permanecía prófugo.Por su parte, la esposa y madre de las víctimas relató lo sucedido a los investigadores y si bien dijo que vio a un solo delincuente aclaró que no podría reconocerlo si lo volviera a ver., indicó a Télam un investigador, aunque aseguró que se está analizando la filmación de un salón de fiestas cercano al lugar con cruce a la ruta 9 con el fin de identificar al criminal.Tras el hecho, un empleado del lugar fue demorado y su celular incautado para ser peritado debido a las contradicciones en su relato sobre lo sucedido, aunque los investigadores descartaron que haya participado en el hecho., de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del, quien caratuló la causa como, y aguardaba para las próximas horas los resultados de las autopsias a padre e hijo para confirmar cuántas heridas sufrió cada uno y que tipo de proyectiles les dispararon, entre otras cuestiones de interés para el expediente.