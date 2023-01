Denuncian "abuso de autoridad" en la represión a estudiantes universitarios en Lima

Foto: AFP

Piden informe pormenorizado

Violenta represión policial

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó ay recalcó que llevar a los detenidos "ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas", en referencia al operativo policial del sábado que ingresó a la fuerza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.Mediante un comunicado institucional,"el sábado 21 de enero, la Policía Nacional de Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos", se lee en la misiva.Abogados de la región Puno que llegaron al lugar denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores.Por su parte, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, afirmó que el operativo policial "estaba justificado", a pesar de que hay acusaciones que afirman que no cumplió con los procedimientos legales."He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley", dijo en una entrevista en la que matizó que si hay algún incumplimiento, se establecerán los responsables.Romero justificó que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención."Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía", señaló el titular de Interior.El ministro, que señaló que la intervención fue motivada para "dar seguridad", destacó que durante la operación "no hubo ni un solo herido" por parte de los agentes de seguridad.Según dijo la universidad en un comunicado, la Policía actuó "de oficio" porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.Durante la intervención la Policía detuvo a 193 personas, de las cuales 192 fueron liberadas el domingo, informó la Fiscalía de la Nación en un comunicados. Los detenidos se encontraban en la sede de la Dirincri y Dircote.El Ministerio Público precisó que una persona se quedó detenida debido a que tenía una requisitoria previa.Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en represión cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.La represión policial frente a las protestas deja hasta el momento 46 muertos, 45 manifestantes y un policía, desde que estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.El 7 de diciembre el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.Desde entonces y hasta el pasado viernes, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior.Durante una conferencia de prensa ofrecida a última hora del viernes, el titular del Ministerio estimó que hay al menos 3.700 manifestantes distribuidos en distintos puntos de la capital, participando en la denominada "Toma de Lima".Tras la masiva manifestación del jueves en Lima, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al paísEn un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.