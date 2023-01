Axl Rose, Alanis Morissette y Billy Corgan cantaron en el funeral de Lisa Marie Presley

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Axl Rose, Alanis Morissette y el líder de The Smashing Pumpkins Billy Corgan fueron las principales figuras que entonaron una canción en elSentado solo en el piano, el vocalista de Guns `N´ Roses entonó el clásico "November Rain", Alanis Morissette dedicó "Rest" a la hija del "Rey del Rock and Roll" y Billy Corgan hizo lo propio con "To Sheila", según consigna la revista especializado Billboard.Al inicio de la ceremonia, Jason Clark y The Tennessee Mass Choir había conmovido a los presentes con "Amazing Grace"; poco antes de los discursos de la actriz Priscilla Presley, madre de Lisa Marie; de la duquesa de York, Sarah Ferguson; y de un amigo cercano a Elvis, entre otros., expresó Priscilla Presley, y añadió:"Ella siempre supo que no estaría aquí mucho tiempo".La emoción aumentó cuando leyó un poema titulado "The Old Soul", escrito por una de las tres hijas de Lisa Marie, en la que se refería a su madre como "un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas".La única hija de Elvis Presley murió el pasado 12 de enero a los 53 años en California tras un sufrir un ataque cardíaco.a