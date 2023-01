El titular del ENRE dijo que las tarifas aumentarán en función del bolsillo del usuario

"No van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la que los usuarios pueden pagar en el actual contexto social", advirtió Martello.

El titular del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, adelantó que el organismo exigirá a las empresas Edenor y Edesur un plan de inversión que será auditado desde el organismo, y les advirtió que "no van a obtener la tarifa que piden", sino que "la que los usuarios pueden pagar en el actual contexto social"."Vamos a exigir a las distribuidoras un plan de inversiones que garantice en las áreas de concesión un servicio eficiente y de calidad", señaló el funcionario en el marco de la audiencia pública que comenzó la mañana de este lunes.Asimismo,"Resulta bizarro no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos", señaló Martello para agregar que "si las pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, el operador del servicio deficiente se quedaría sin ningún cliente".en su presentación en la audiencia.Enfatizó que, y que abonar dicho servicio no implique un esfuerzo excesivo sobre la economía familiar"., sostuvo el funcionario para mencionar luego que otros países como Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador, son países cuyas regulaciones incluyen la implementación de subsidios intra-demanda y/o basados en una estratificación socioeconómica.