Edenor y Edesur pidieron aumentos para hacer frente a déficit operativo de 2023

Nueva audiencia para definir tarifas de electricidad de Edenor y Edesur.

Las distribuidoras Edenor y Edesur pidieron este lunes un incremento tarifario, aunque no dieron precisiones sobre los porcentajes de aumento en las facturas.(ENRE) para analizar una "adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica".Lemos, al cierre de su presentación, dijo a quienes se preguntan, nivel necesario para hacer frente a un déficit operativo que, de no mediar incrementos, llegaría en todo el año a $ 205.760 millones.si no hubiese ajuste tarifario.Ambos representantesTambién remarcaron quey se quejaron de lo que consideraron un trato discriminatorio en relación con la etapa de generación, los dos componentes de la tarifa final junto a la etapa de transporte y la carga tributaria nacional, provincial y municipal.Méndez indicó que en la actualidad la tarifa de Edenor se compone de un 56% de Generación, 20% de Distribución, 1% de Transporte y 23% de Impuestos, pero que hace cinco años la distribución contaba con una participación del 33% y la generación del 42%.Esa diferencia, aseguró, obedeció a que "todo el incremento de la factura derivada de la segmentación tuvo como destino a la etapa de generación y a las petroleras", de manera tal que en la actualidad "de cada mil pesos que se pagan de una factura, a Edenor sólo le quedan 200 y es el único ingreso que recibe para sueldos material e inversiones"., indicó que en 2022 Edenor aumentó un 8% su tarifa (dentro del total de incremento) y las generadoras hasta un 285%, "sin que exista un motivo que justifique esa diferencia".Del mismo modo, planteó que, concluyó.Por su parte,y señaló que del total de la tarifa final del servicio, a la compañía le corresponde el 17%, en tanto el 58% se va en la atención del costo de energía y el 25% en impuestos.Asimismo, dijo que la tarifa cobrada por Edesur es un 53% más baja que el promedio del resto de las compañías de América Latina y que es inferior a las del resto del país.El representante de Edesur aseveró que "el 50% de los usuarios abona una tarifa de menos de $ 1.800, de los que a la empresa le quedan $ 306"."Nos vemos en un régimen de obligaciones sin su correspondiente retribución", planteó, para agregar que "en los últimos tres años se viene postergando la realización de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", suspendida en 2019 por la ley de Emergencia.