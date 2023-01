Alemania ahora está dispuesta a autorizar a Polonia la entrega de tanques a Ucrania

#Internacionales | Annalena Baerbock, Ministra de Exteriores de #Alemania, aseguró que el país no se opondrá si Polonia envia tanques a #Ucrania. pic.twitter.com/gfki6g7bDp — Notitarde (@webnotitarde) January 22, 2023

El primer ministro polaco criticaba duramente la posición alemana de no entregar los tanques a Ucrania. Foto: Tw @MorawieckiM

Alemania "no se opondrá" a la voluntad de Polonia de suministrar tanques alemanes Leopard a Ucrania si Varsovia pide autorización, afirmó este domingo la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, luego de que Rusia advirtiera que se podría desencadenar una "catástrofe global" si las potencias occidentales entregaban armas a Kiev., que gobierna en coalición con los socialdemócratas del jefe del gobierno, el canciller federal Olaf Scholz., que debe hacer una petición oficial, precisó la ministra, entrevistada en París por la televisora francesa LCI, informó la agencia de noticias AFP.Hasta ahora Alemania se había negado a entregar esos tanques a Kiev y Polonia criticó la "inaceptable" postura de Berlín al respecto.y afirmó que está en discusiones con cerca de 15 países, pero sin la autorización de Alemania, los tanques -que son de fabricación alemana- no podrán ser reexportados a Kiev.Esas declaraciones se produjeron luego de queluego de que Kiev consiguiera promesas de más apoyo militar pero no los tanques alemanes que pedía para resistir la invasión rusa."Dada la superioridad tecnológica de las armas rusas, los políticos extranjeros que tomen este tipo de decisiones deben comprender que esto podría acabar en una catástrofe mundial que destruiría sus países", dijo Volodin a través de un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram.Además, Volodin advirtió que si Estados Unidos y los demás países miembros de la OTAN suministran armas "que se utilizarán para atacar ciudades pacíficas e intentar apoderarse de nuestros territorios", ello conllevará a una "represalia con armas más potentes".Los dichos de Volodin llegaron el mismo día en que el presidente francés,El gobierno alemán se encuentra bajo presión para que suministre a Ucrania tanques pesados Leopard, que pueden tener un impacto significativo en el campo de batalla frente a las tropas rusas.Interrogado este domingo sobre el tema en el marco de una conferencia conjunta con Macron, Scholz se mostró evasivo, y se refirió a la necesidad de actuar de manera concertada con los aliados de Ucrania sobre la entrega de armamento.No es la primera vez que los ministros verdes del Gobierno, en particular Baerbock, muestran una línea más radical que el canciller sobre el tema de apoyo a Ucrania.o autorizar que otros países faciliten a Kiev los que tienen.a la agencia local PAP."Las bombas rusas están causando estragos en las ciudades ucranianas. Los blancos civiles son atacados, hay mujeres y niños muriendo", afirmó, recogió la agencia de noticias AFP.El viernes, cerca de 50 países reunidos en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, acordaron dar a Ucrania miles de millones de dólares en equipamiento militar, para combatir la invasión rusa, pero no lograron una decisión sobre los tanques pesados de fabricación alemana Leopard.El nuevo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo, pese a las presiones y expectativas, que todavía no puede decir "cuándo se va a tomar una decisión y cuál va a ser con respecto a los tanques Leopard".Si Alemania se niega a entregar los tanques a Ucrania, "vamos a crear una 'pequeña coalición' de países dispuestos a donar equipamiento moderno y tanques modernos", indicó Morawiecki.