Cerró en Formosa la VII edición de la Fiesta Nacional del Río, Mate y Tereré

Foto: José Gandolfi.

VII EDICION DE LA FIESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL RÍO, MATE Y TERERÉ



Esta tarde inició la VII edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré que se realizará todo el fin de semana en el Paseo Ferroviario de la ciudad de #Formosa. pic.twitter.com/G4S40ZxE7G — Gobierno de Formosa (@GobiernoFormosa) January 21, 2023

El tereré, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Foto: José Gandolfi.

La ciudad dereunió durante tres días a visitantes locales y de la región, además de delegaciones de Paraguay, que disfrutaron de la VII edición de la, que finalizó este domingo, y cuyo objetivo es "revalorizar nuestras costumbres y cultura", según dijo a Télam el intendente de la capital provincial, Jorge Jofré.El nombre de la fiesta representaque los hermana con el país vecino de Paraguay.Con el paso de los años, la fiesta logró posicionarse comoy de la región, que dinamiza la economía local y genera trabajo.El festival estuvo marcado por tres días de intenso calor, que, y apenas un tímido chaparrón el sábado por la tarde.En la Plaza San Martín -en pleno centro de la ciudad- los grandes y chicos participaron de la masterclass de zumba, mientras que en el Museo Ferroviario disfrutaron de una atractiva exposición sobre modelismo, referido a Malvinas, y de visitas guiadas.No pudo faltar el tereré, los termolares, botellas congeladas, jarras de vidrio y plástico, acompañados por las "guampas", recipientes hechos de cuernos de animales.El tereré es como el mate, pero frío. Es un té de "yuyos" que se prepara con agua fría y tiene diferentes propiedades de acuerdo a la hierba que se use: por ejemplo, con zarzaparrilla ayuda a eliminar toxinas por su alto contenido en minerales, calcio, potasio y magnesio.Otras de las hierbas muy utilizadas para el tereré es la menta y la perdudilla que, según los "yuyeros", es especial para los riñones, y pueden encontrarse en cualquier esquina o patio de la ciudad.En el Paseo Ferroviario, Pedro, yuyero del popular "Mercado 4" de Asunción, quien participó del festival junto a la delegación paraguaya, dijo a Télam que"Con el tereré ya hicimos historia en el Paraguay y es patrimonio, cultural y material ante la Unesco", subrayó.Aconsejó "tomar con yuyos porque nos alivia el alma, el corazón y dolores físicos" y explicó que "el primer tereré no se toma porque toma Santo Tomás, el santo de la yerba mate; no hay que tomarlo con mucho hielo y usar yerba común para sentir las yerbas medicinales".En diciembre de 2020, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco aprobó la inclusión de las "Prácticas y Saberes Tradicionales del Tereré en la Cultura del Pohã Ñana. Bebida ancestral guaraní en Paraguay" en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.En dialogo con Télam, el intendente de la ciudad de Formosa dijo que el festival busca "fundamentalmente revalorizar nuestras costumbres y cultura, enlazar con la región y países vecinos que tienen la misma idiosincrasia, además de realzar la belleza natural a través del río que nos une con el Paraguay"."Si bien no somos una provincia balnearia, tenemos lo nuestro y nada que envidiar a nadie" enfatizó el jefe comunal, mientras se servía un tereré con "rompe piedras" que ayuda a prevenir cálculos renales, además de evitar trastornos digestivos y retención de líquidos.En ese sentido, Jofré agregó que la ciudad y la provincia crecieron mucho: "Tenemos en invierno el festival del pomelo en Laguna Blanca, esta fiesta del río y tereré, que se consolida en la región, y en febrero la tradicional pesca de la Corvina en Herradura; el contacto que te ofrece Formosa con la naturaleza, es impagable"."Acá en la capital, a un minuto del centro, te acercás a la ribera del río Paraguay y podes observar carpinchos, tenemos un paseo de Irupé, una variedad de aves que hacen los amaneceres únicos, Formosa es naturaleza", remarcó el intendente."Lo que pretendemos, de manera coordinada con el Gobierno provincial, es que año a año sea una fiesta por y para el pueblo formoseño y de la misma manera para todos los visitantes que llegan a nuestra ciudad a disfrutarla. Es una fiesta que se organiza con mucho esfuerzo", señaló.Participaron la ministra de Turismo, Silvia Segovia, el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, la directora de Turismo municipal, Cistina Salomón y autoridades de turismo de la región, y del ParaguayLa Fiesta Nacional e Internacional del Mate, Río y Tereré se posiciona en la región como opción para el verano, manteniendo y preservando sus culturas, en este caso la bebida tradicional de la zona: el tereré, informó el municipio formoseño.