Ricardo Alfonsín pidió que "no invoquen más" a los viejos líderes radicales

Pero cuál es el límite? Qué quieren hacer con el partido? En qué lo quieren convertir? Qué dirían Lebenshon, Yrigoyen, Illia, Alfonsín? Por favor no los invoquen más!

(Seguro dirán que escribo este tuit por los agravios de Milei a R.A. pero saben bien que no es así). pic.twitter.com/0Irw2bviQa — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) January 22, 2023

El embajador argentino en España,, reclamó este domingo a los radicales que integran Juntos por el Cambio (JxC) que "no invoquen más" a los viejos líderes de la UCR, al rechazar una propuesta del diputadosobre una posible alianza con el dirigente libertario Javier Milei en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones., se preguntó sobre la UCR el embajador Alfonsín, hijo del expresidente"¿Qué dirían (Moisés) Lebenshon, (Hipólito) Yrigoyen, (Arturo) Illia, (Raúl) Alfonsín? ¡Por favor no los invoquen más!", clamó el dirigente radical en su cuenta de Twitter.Y aclaró, entre paréntesis: "(Seguro dirán que escribo este tuit por los agravios de Milei a R.A. pero saben bien que no es así)", acompañando su posteo con una entrevista de La Nación a Tetaz, en la cual el diputado propone la alianza con Milei.Tetaz reconoció que el gobernador bonaerense,, "aún con una mala gestión, con 37 o 38 por ciento de los votos, puede ganar, porque en la Provincia no hay balotaje".Y planteó que "el acuerdo que propongo es muy simple: convirtamos la elección de octubre en la provincia en un balotaje, que deje mano a mano al mejor candidato contra Kicillof. Esa es la forma de ganar la provincia de Buenos Aires. Si el mejor candidato en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, es el de Milei, el resto de los candidatos que se bajen y dejen al candidato de Milei a gobernador"."Si es nuestro el mejor, que lo deje al nuestro mano a mano con Kicillof y que se baje el de él. Pero tenemos que convertir la elección de octubre en un balotaje, que deje mano a mano al mejor candidato opositor con Kicillof. De esa manera se termina Kicillof en la provincia de Buenos Aires y tenemos muchas más chances en el proyecto nacional", amplió.