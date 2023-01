La historia de los refranes: "Muerto el perro, se acabó la rabia"

Muerto el perro, se acabó la rabia

Obviamente, este dicho se refiere a perros que han contraído el virus de la rabia… Se ruega nIgual, las sociedades protectoras de animales: prefieren hablar de “aislar al perro rabioso, no matarlo”… En cualquier caso, el significado del dicho seguirá siendo el mismo: cuando se suprime una causa, automáticamente desaparecen los efectos…¡Y sí! En el blogse dan ejemplos: había muchos ruidos y desorden en la clase, cuando el profesor advirtió que el alumno Nicolás era quien incitaba a sus compañeros a hablar fuerte y bardear, lo sacó de la clase. Así: muerto el perro se acabó la rabia…O este otro:pero le dañaban mucho los pies. Como no soportaba el dolor, decidió quitárselas y seguir caminando descalza, con lo que el dolor provocado por el roce de las sandalias desapareció. O sea: muerto el perro, se acabó la rabia…Así es, amigas, amigos: si la causa de expansión de un problema está identificada,, bien para prevenir o bien para corregir el problema…Eliminar es matar en la jerga policial, ellos no se andan con metáforas, pero, por favor, nosotros interpretémoslo como civiles:, y la tal María se quitó las sandalias, no las mató…“Qué lástima Argentina, eras un bizcochuelo, ahora sos gelatina” escribióen su tema "El perro"... Otras décadas, misma rabia…